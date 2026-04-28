Međunarodna pomorska organizacija (IMO) danas je izrazila zabrinutost zbog teške situacije u kojoj se nalazi 20.000 pomoraca trenutno zarobljenih na brodovima u regionu Persijskog zaliva.

-Brodski transport i pomorci nikada ne bi trebalo da budu iskorišćeni kao instrument u geopolitičkim konfliktima, izjavio je generalni sekretar organizacije IMO Arsenio Domingez, posle govora na sastanku Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, prenela je Al Džazira.



On je ukazao da je glavna briga pomorske agencije UN i dalje bezbednost i dobrobit “nedužnih” pomoraca zarobljenih u Zalivu zbog sukoba.



-Isto tako, ne postoji pravni osnov da bilo koja zemlja uvede plaćanja ili nameće takse, ili bilo kakve diskriminatorne uslove na međunarodnim moreuzima, dodao je Domingez.



Prema njegovim rečima, u regionu Persijskog zaliva zarobljeno je skoro 2.000 brodova, pišu "Novosti".



Domingez je podsetio i da su i Iran i Sjedinjene Američke Države potpisnici Međunarodne konvencije IMO o bezbednosti života na moru.



