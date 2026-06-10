Na stočnoj pijaci u Kraljevu nastavljen je trend rasta cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma, gde je prodajna cena dostigla i do 1.200 din/kg. Ipak, dominantna cena kretala se oko 1.100 din/kg.

Ponuda je bila slaba, a prodaja još slabija u odnosu na prethodnu sedmicu, što ukazuje na smanjenu tržišnu aktivnost.

Tovna junad: rast u Mačvi, pad u Sremu i severnoj Bačkoj

Na tržištu tovne junadi zabeleženi su različiti trendovi po regionima.

U Mačvanskom regionu došlo je do rasta cene, gde je dominirao iznos od 460 din/kg za grla teža od 480 kilograma, uz prosečan obim otkupa.

Nasuprot tome, u Sremu je zabeležen pad cene na oko 320 din/kg, dok je u severnobačkom regionu došlo do pada cene tovnih bikova SM rase preko 500 kilograma, uz dominantnih 420 din/kg, navodi se u najnovijem izveštaju STIPS-a.

Prasad: rast u Pirotu i Loznici, pad u Kraljevu

Na tržištu prasadi evidentirani su različiti pravci kretanja cena. U pirotskom regionu zabeležen je rast otkupnih cena, gde su obe kategorije prasadi dostizale oko 460 din/kg.

U podrinjskom regionu prasad su takođe otkupljivana po višim cenama, dok je u Mačvanskom regionu zabeležen rast cena tovnih svinja.

Sa druge strane, na pijaci u Kraljevu došlo je do pada cena prasadi, gde je za grla od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 350 din/kg, dok su tovne svinje beležile pad na 150 din/kg.

Tovne svinje: blage oscilacije na regionalnom nivou

U različitim delovima Srbije kretanje cena tovnih svinja bilo je neujednačeno. U južnobanatskom regionu zabeležen je rast otkupne cene, dok je u srednjobanatskom regionu evidentiran blagi pad na oko 165 din/kg.

Obim otkupa uglavnom je bio prosečan.

Jagnjad jeftinija u Raškom i Severnoj Bačkoj

Na tržištu jagnjadi zabeležen je pad cena u klanicama Raškog i severnobačkog regiona. U Raškom regionu dominirao je iznos od oko 400 din/kg, dok je u severnobačkom regionu cena iznosila oko 430 din/kg.

U Kraljevu je na pijaci zabeležena prodaja jagnjadi po oko 450 din/kg, dok su ovce ostale na nivou od 200 din/kg.

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