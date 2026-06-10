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Mnogi misle da banka gleda zanimanje, ali ovo je ključni razlog zbog kojeg mogu odbiti kredit
Kada građani podnose zahtev za kredit, često veruju da je njihovo zanimanje jedan od najvažnijih faktora za odobravanje zajma.
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