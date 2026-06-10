Građevinci, ugostitelji, vozači, frilenseri ili sezonski radnici neretko misle da su unapred svrstani u „rizičnu grupu“.

Međutim, bankarska praksa pokazuje da stvari funkcionišu drugačije.

Za razliku od osiguravajućih društava, koja procenjuju fizičke rizike i verovatnoću povrede ili bolesti, banke pre svega analiziraju finansijsku stabilnost klijenta i njegovu sposobnost da redovno vraća kredit, piše Klix.

Banku ne zanima toliko čime se bavite

Mnogi građani ostanu iznenađeni kada saznaju da banka ne donosi odluku isključivo na osnovu profesije.

Mnogo važnije pitanje za banku jeste da li klijent ima redovne i stabilne prihode koji mogu da garantuju urednu otplatu kredita tokom više godina.

Zbog toga osoba sa prosečnom platom, ali stalnim zaposlenjem i urednom kreditnom istorijom, često ima bolje šanse za odobravanje kredita od nekoga ko zarađuje više, ali radi povremene ili sezonske poslove.

Šta banke zapravo proveravaju?

Prilikom procene kreditne sposobnosti, banke analiziraju nekoliko ključnih faktora:

visinu mesečnih primanja

redovnost prihoda

dužinu zaposlenja

postojeće kredite i dugovanja

kreditnu istoriju

finansijsku stabilnost poslodavca

svrhu kredita

Tek kada sagledaju kompletnu finansijsku sliku klijenta, banke donose odluku o tome da li je kredit održiv i bezbedan.

Zašto vas jedna banka odbije, a druga odobri kredit?

Ovo je jedno od najčešćih pitanja građana.

Iako se banke pridržavaju istih zakonskih pravila i regulatornih standarda, svaka finansijska institucija ima sopstvene modele procene rizika.

To znači da ista osoba može u jednoj banci dobiti pozitivan odgovor, dok u drugoj bude odbijena.

Razlog nije nužno zanimanje, već različit način na koji banke vrednuju pojedine elemente kreditnog profila.

Ne postoji lista "dobrih" i "loših" zanimanja

Stručnjaci ističu da ne postoji univerzalna lista zanimanja koja se automatski smatraju rizičnim ili bezbednim za kreditiranje.

Mnogo veći značaj ima način na koji se prihod ostvaruje.

Na primer, osoba koja radi na ugovor o delu, honorarno ili sezonski može biti procenjena drugačije od zaposlenog sa ugovorom na neodređeno vreme. Ipak, ni to nije pravilo, jer se svaki zahtev posmatra pojedinačno.

Greška koju mnogi prave

Građani često unapred odustanu od podnošenja zahteva za kredit jer veruju da njihovo zanimanje nije dovoljno „poželjno“ za banku.

Međutim, finansijski savetnici upozoravaju da odluka zavisi od mnogo više faktora nego što većina ljudi misli.

Uredna otplata prethodnih obaveza, stabilni prihodi i odgovorno upravljanje finansijama često imaju mnogo veći značaj od samog naziva radnog mesta.

Najvažnija poruka za građane

Suština bankarske procene nije da pronađe razlog za odbijanje zahteva, već da utvrdi da li će kredit biti održiv i za klijenta i za banku.

Zato, ukoliko planirate da podignete kredit, fokus ne treba da bude na tome da li je vaše zanimanje „rizično“, već na tome koliko su vaši prihodi stabilni i koliko uredno izmirujete finansijske obaveze.

Na kraju, banka mnogo više veruje redovnim primanjima i odgovornom odnosu prema novcu nego samom nazivu profesije koja stoji u radnoj knjižici.