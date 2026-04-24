Jedan korisnik opisuje situaciju sa bojlerom koja je, kako kaže, delovala potpuno bezazleno, ali je na kraju postala ozbiljan problem.

"Došao je majstor da popravi bojler, rekao je da je to rutinski posao. Na kraju mi je pokvario i instalaciju i sam uređaj. Umesto jednog kvara, dobio sam tri različita problema koje sam morao da rešavam ponovo", objavio je on.

On navodi da je početni dogovor delovao jednostavno i da je verovao da će popravka biti završena za kratko vreme. Požalio se da mu je majstor rekao da će završiti za pola sata, ali posao se odužio.

Dodaje da mu je za nekoliko dana opet nastao problem - ostao je bez tople vode i opet je morao da pozove majstora, ali ovaj put, pozvao je novog.

Prema njegovim rečima, drugi majstor mu je potvrdio njegove sumnje - prethodni posao nije urađen kako treba.

Pored kvaliteta rada, korisnici posebno ističu i problem nepredvidivih cena, koje se često ne znaju unapred. Drugi korisnik navodi svoje iskustvo sa jednostavnom popravkom.

"Došao je da zameni jednu sitnicu, radio je možda desetak minuta i tražio 50 evra. Delovalo je brzo i skupo, ali sam platio. Posle dva dana, isti kvar se vratio.", požalio se još jedan korisnik ove platforme.

U komentarima se često ponavlja da ne postoji jasan cenovnik usluga, pa se cena formira na licu mesta, što dodatno stvara nepoverenje među klijentima.

"Nikad ne znaš koliko će da te košta dok ne završi posao. Nekad je mala intervencija, nekad naplate kao da su radili kompletan remont", piše jedan korisnik.

Još jedan čest problem koji korisnici ističu jeste način rada pojedinih majstora, gde se kvarovi rešavaju privremenim ili improvizovanim rešenjima.

Jedan od komentara opisuje takvu praksu:

"Imam utisak da neki majstori samo zakrpe problem da bi radio nekoliko dana, pa se onda sve vrati u još gorem stanju nego pre", naveo je on.

Drugi korisnik dodaje da je teško dobiti bilo kakvu garanciju za obavljen posao. Kako kaže, kad se problem vrati, uglavnom kažu da to nije do njih.

Naglasio je da retko ko preuzima odgovornost za svoj rad.

U diskusijama se često ističe da je jedan od glavnih problema nedostatak poverenja između klijenata i majstora, kao i nepostojanje jasnih standarda.

"Sve ide na poverenje i preporuku. Ako nemaš nekog proverenog, ulaziš u rizik svaki put", navodi jedan korisnik.

Drugi dodaje da je situacija dodatno komplikovana u većim gradovima gde je potražnja velika, a kvalitet usluge neujednačen.

"Uvek su zauzeti oni dobri, a oni koji su dostupni često nisu najpouzdaniji", naglasio je on.

Ipak, postoje i pozitivna iskustva

Iako dominiraju negativne priče, deo korisnika ističe da postoje i izuzetno korektni majstori koji rade profesionalno i odgovorno, ali ih je teško pronaći.

"Kad nađeš dobrog majstora, čuvaš kontakt kao zlato i ne menjaš ga godinama", poručio je on.

Drugi smatraju da je ključ u ličnim preporukama:

"Sve ide preko preporuke. Ako te neko uputi na dobrog majstora, to je jedini siguran put", zaključio je on.

Ima i slučajeva gde jedan majstor popravlja sve. To je za Bizportal potvrdila Milica Jovanović iz Beograda koja kaže da "njen majstor" zna sve da popravi.

"Zapušena sudopera, kamenac u bojlerima, pokvarena veš-mašina, on svaki problem otkloni. Jedina zamerka jeste što ga dugo čekamo. Ima previše posla, ali ja imam poverenja u njega i ne mogu svakog ni da puštam u stan. Ja sam penzionerka i za mene je važno da imam čoveka kojem u potpunosti verujem", rekla je Jovanovićeva.

Korisnici Redita saglasni su da je poverenje u majstore veoma važno, ali ističu da im je teško da prihvate da i manja popravka može da košta i do 50 evra. Kako navode, cena ne zavisi samo od veličine i vrste kvara, već i od toga da li klijent poznaje majstora ili ima preporuku.

