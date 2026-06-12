"Srdačan i sadržajan razgovor o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima sa kojima se suočavamo u složenim geopolitičkim okolnostima", naveo je Vučić na Instagramu.
Dodao je da je posebna pažnja tokom razgovora posvećena daljem unapređenju saradnje u oblastima energetike, infrastrukture, trgovine, investicija i povezivanja dve zemlje, uz uverenje da postoje veliki potencijali za još snažnije strateško partnerstvo Srbije i Grčke.
"Ponovio sam zahvalnost Grčkoj na kontinuiranoj podršci evropskom putu Srbije i razumevanju pozicija naše zemlje kada je reč o najvažnijim državnim i nacionalnim pitanjima. Izuzetno cenimo principijelan i dosledan odnos Grčke prema poštovanju međunarodnog prava, teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije", istakao je Vučić, piše B92.
Naveo je da je današnji susret samo nastavak dobrog i otvorenog dijaloga koji je imao sa premijerom Grčke Kirjakosom Micotakisom na samitu u Tivtu i još jedna potvrda istinskog prijateljstva i tradicionalno bliskih odnosa Srbije i Grčke.
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Srbija
Vučić se sastao sa ministrom spoljnih poslova Grčke Gerapetritisom - "Veliki potencijal za snažnije partnerstvo"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa ministrom spoljnih poslova Grčke Jorgosom Gerapetritisom, sa kojim je razgovarao o daljem jačanju odnosa dve zemlje, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu.
"Srdačan i sadržajan razgovor o daljem jačanju odnosa Srbije i Grčke, evropskoj perspektivi regiona, očuvanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao i o izazovima sa kojima se suočavamo u složenim geopolitičkim okolnostima", naveo je Vučić na Instagramu.
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