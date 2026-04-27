"Ova ovde Skupština odobrila i mi smo potpisali ugovor vrednosti 915 miliona evra za kupovinu 32 voza za metro. Mašine za kopanje tunela za železnicu ste videli prošle nedelje. Te mašine će kopati tunel, u tom tunelu će biti pruga, a kroz taj tunel će prolaziti i voziti Beograđane 32 voza koje proizvodi renomirana kompanija Alstom, u Francuskoj, u gradu Valensijenu, i za dve godine ćemo videti prve kompozicije koje će stići u Beograd", istakao je gradski menadžer.

Kako je naveo, paralelno sa razvojem metro sistema, država ulaže i u modernizaciju BG voza.

"Očekuje se da prve kompozicije stignu nakon proizvodnje, već u novembru ove godine, s obzirom na to da imamo 30 zaista najmodernijih vozova iz zapadne Evrope koji će prevoziti i meštane Mladenovca, i Lazarevca, i Barajeva, u budućnosti i Obrenovca, kada se nastavi pruga od Nacionalnog stadiona do samog Obrenovca i Surčina, sa željom da sa dodatnih devet vozova, koji dolaze samo zbog Ekspa i koji će biti na vezi Prokop-Novi Beograd-Aerodrom-Nacionalni stadion-Ekspo, bude fantastičnih 39 potpuno novih vozova za građane Beograda", rekao je Čučković.

Velika ulaganja planirana su i u gradski prevoz na ulicama.

"Mogli smo da ih kao turisti vidimo širom sveta, međutim nismo imali tu mogućnost da ih možemo platiti i imati na ulicama našeg grada. Na ulicama našeg grada tih 50 električnih autobusa će biti za potrebe Ekspa nabavljene i nakon same izložbe inkorporirane u sistem Gradskog saobraćajnog preduzeća", objasnio je Čučković.

Dodao je da ovakva ulaganja znače dodatnu sigurnost za zaposlene u javnom prevozu.

"Država i Grad Beograd će sve svoje finansijske mogućnosti i resurse upotrebiti da snaže i broj novih tramvaja, i broj novih trolejbusa, i broj novih električnih autobusa i vozova u našem javnom gradskom sistemu", istakao je on.

Govoreći o razvoju infrastrukture za alternativne vidove prevoza, Čučković je naglasio važnost mikromobilnosti i izgradnje novih staza.

"Imamo mogućnost da izgradnjom linijskog parka od Pančevačkog mosta do 25. maja, od 25. maja pored Beograda na vodi do Sajma, pa od Sajma do Ade Ciganlije imamo kontinuiranu pešačko-biciklističku stazu, koja će novim mostom, pešačko-biciklističkim, koji se sada rekonstruiše biti povezan sa novobeogradskom obalom. Na tu stranu dolaze biciklističko-pešačke staze iz pravca Zemuna. Biće potpuno nezavisne od pešačkih staza, biće nezavisne od igrališta za decu, biće i one bezbedne, s obzirom da je naša želja da trotineti i bicikli budu i sa većim brzinama i da ne smetaju funkcionisanju ljudi koji su došli da uživaju u priobalju", objasnio je gradski menadžer.

On je dodao da će se mreža dodatno širiti.

"Tih nekih 101 kilometar ukupno pruža mogućnost da mi danas imamo ovu odluku pred nama da se stvore, kao u svim modernim evropskim gradovima, punktovi gde vi možete iznajmiti električni bicikl ili trotinet, koristiti ga, ostaviti ga na sledećem punktu i tako se prevesti sa tačke na tačku", rekao je Čučković.

U planu je i razvoj rečnog turizma.

"Želja nam je da, kao što nam je aerodrom postao najbolja međunarodna vazdušna luka u jugoistočnoj Evropi, sa direktnim vezama sa nekoliko gradova u Americi, sa nekoliko gradova u Kini, da Beograd postane i centar rečnog turizma", naveo je on.

Govoreći o infrastrukturnim projektima vezanim za Ekspo, najavio je i novi energetski sistem.

"On je u potpunosti završen, testiranja su u toku. Maj mesec je mesec kada se taj objekat pušta u rad i mi ćemo imati priliku da prvi put u istoriji Beograda imamo postrojenje koje će moći stambeno naselje u samom ovom prostoru Ekspa, a i u široj okolini, ka Novom Beogradu, da pored grejanja i hladi", objasnio je Čučković.

