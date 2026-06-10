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Potrošač

Da li zaista godinama sipamo gorivo u pogrešno vreme - zbog ovoga možda plaćamo više nego što bi trebalo

Među vozačima već godinama kruži tvrdnja da je gorivo najbolje sipati rano ujutru ili kasno uveče, posebno tokom letnjih vrućina.

Autor:  Dubravka Jovanović
10.06.2026.14:30
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Da li zaista godinama sipamo gorivo u pogrešno vreme - zbog ovoga možda plaćamo više nego što bi trebalo
Shutterstock/ANDY RELY
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 Logika je jednostavna - kada je temperatura niža, gorivo je navodno gušće, pa bi za isti novac trebalo dobiti veću količinu.

Mnogi zbog toga pažljivo planiraju odlazak na benzinsku pumpu, verujući da na taj način mogu da ostvare makar malu uštedu. Međutim, stručnjaci upozoravaju da stvarnost izgleda drugačije, piše El Pais.

Odakle potiče ovaj mit?

Teorija se zasniva na poznatom fizičkom pravilu da se tečnosti šire kada se zagrevaju. Po toj logici, benzin ili dizel na visokim temperaturama zauzimaju nešto veći volumen nego kada su hladni.

Zbog toga se godinama prenosi savet da vozači gorivo sipaju u ranim jutarnjim satima, kada su temperature niže.

Dodatnu pažnju ovoj temi nedavno je privukao i snimak na društvenim mrežama u kojem se tvrdi da tokom velikih vrućina vozači navodno ne dobijaju punu količinu goriva koju plaćaju.

Šta kažu stručnjaci?

Iako fizički efekat zaista postoji, stručnjaci ističu da je razlika toliko mala da je u realnim uslovima gotovo nemoguće primetiti.

Čak i kada bi se izmerila u laboratorijskim uslovima, potencijalna ušteda pri jednom punjenju rezervoara bila bi minimalna i za većinu vozača praktično bez značaja.

Drugim rečima, odlazak na pumpu u šest ujutru umesto u šest popodne neće napraviti primetnu razliku u vašem kućnom budžetu.

Detalj koji mnogi zaboravljaju

Postoji još jedan važan razlog zbog kojeg ova teorija uglavnom ne funkcioniše u praksi.

Gorivo na benzinskim pumpama ne stoji u rezervoarima izloženim suncu, već u velikim podzemnim tankovima gde je temperatura tokom dana uglavnom stabilna.

Zbog toga spoljašnje vrućine imaju veoma mali uticaj na gorivo koje se sipa u rezervoar automobila.

Gde se zapravo krije najveća ušteda?

Stručnjaci ističu da mnogo veći uticaj na troškove ima način vožnje nego vreme kada sipate gorivo.

Nagla ubrzanja, vožnja velikom brzinom, nepotrebno držanje motora u radu i nepravilan pritisak u gumama mogu povećati potrošnju znatno više nego bilo kakve temperaturne razlike na pumpi.

Zato se prava ušteda ne postiže biranjem doba dana za točenje goriva, već mirnijom i ekonomičnijom vožnjom.

Mit koji uporno opstaje

Iako ideja da se gorivo isplati sipati samo ujutru zvuči logično, stručnjaci poručuju da većina vozača od toga neće imati gotovo nikakvu finansijsku korist.

Mnogo je važnije redovno održavati automobil, proveravati gume i prilagoditi stil vožnje. Upravo tu se kriju uštede koje se na kraju godine mogu meriti desetinama, pa čak i stotinama evra.

Dakle, sledeći put kada krenete ka benzinskoj pumpi, ne morate gledati na sat. Veća je verovatnoća da ćete uštedeti promenom navika za volanom nego biranjem jutarnjeg ili večernjeg termina za sipanje goriva.

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