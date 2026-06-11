Navedeni trend prati rast broja plaćanja koja su izvršena na prihvatnoj mreži u Srbiji, odnosno povećanje od 18,7 odsto u odnosu na prvo tromesečje 2025. godine za kupovine koje su obavili građani Srbije i strani turisti.

Tokom prvog tromesečja 2026. godine, kako navode, u prodavnicama ovim platnim instrumentom izvršeno je 208,6 miliona kupovina, od čega su 195,2 miliona obavljena karticama koje su izdali domaći pružaoci platnih usluga, dok su strani turisti obavili 13,4 miliona kupovina.

Na kraju prvog tromesečja 2026. godine kod srpskih trgovaca nalazilo se 188 hiljada POS rešenja za bezgotovinska plaćanja, što je za 10,3 odsto više nego na kraju prvog tromesečja 2025. godine.

Pored toga, nastavljeno je širenje mreže bankomata na kojima građani mogu podizati novac i obavljati druge usluge. Na kraju marta bilo ih je 3.336, što je za 3,6 odsto više nego u istom periodu prethodne godine.

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