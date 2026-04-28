Narudžbina obuhvata opremu poznatu kao Pešadinac budućnosti - usavršeni sistem (Infantryman of the Future – Enhanced System), navodi se u saopštenju.

Porudžbina obuhvata pancire, uniforme i uređaje za noćno osmatranje montirane na šlemovima ili oružju, kao i tablete koje vojnici nose za pregled neprijateljskih položaja, prenosi dpa.

U sistemu je i softver koji omogućava komandantima da u realnom vremenu prate položaje sopstvenih snaga i neprijatelja. Pešadijski sistemi, namenjeni za oko 8.600 vojnika, treba da se isporuče između novembra 2027. i decembra 2029, piše B92.

Ova narudžbina deo je šireg okvirnog sporazuma od 3,1 milijarde evra.

Digitalno umrežavanje pešadije postaje sve važnije u savremenom ratovanju, jer omogućava koordinaciju sa satelitima, dronovima, tenkovima i artiljerijom, kao i brzo dobijanje informacija.

Rajnmetal ovaj sistem na međunarodnom tržištu nudi pod nazivom Gladius 2.0.

Nakon invazije Rusije na Ukrajinu, Rajnmetal je poslednjih godina obezbedio rekordan obim narudžbina, podstaknut povećanom potrošnjom na odbranu u Nemačkoj za tenkove, municiju i satelite.

