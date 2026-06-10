Pandemija je nanela težak udarac ukupnoj ponudi novih automobila, što se prenelo i na tržište polovnih automobila.

Oko osam miliona vozila koja bi bila napravljena za američke kupce tokom tih godina nikada nisu napravljena, uglavnom zbog obustave proizvodnje i nestašice zaliha, rekao je Džeremi Rob, glavni ekonomista kompanije Cox Automotive.

Proizvođači automobila, suočeni sa smanjenom proizvodnjom, usmerili su svoje ponude ka profitabilnim luksuznim vozilima, strategiju koju su uglavnom nastavili. Ovi faktori podižu cene za sve - čak i za kupce koji kupuju polovna vozila stara deceniju.

"Mislim da je to neka vrsta novog normalnog stanja, osim velikog ekonomskog uticaja. Ponuda se neće mnogo poboljšati u naredne tri do četiri godine", rekao je Rob.

Oko 16,2 miliona automobila prodato je 2025. godine, u odnosu na najniži broj iz doba pandemije od 13,8 miliona u 2022. godini, prema podacima Američkog biroa za ekonomske analize.

Koks predviđa da će oko 15,8 miliona vozila biti prodato 2026. godine, dok JD Power predviđa 16,3 miliona. To je značajan pad u odnosu na rekordnih 17,55 miliona prodatih vozila u 2016. godini.

Prodaja je već opadala pre početka pandemije. Tržište automobila je istorijski ciklično, tako da prodaja raste i opada. Ali, viši potpredsednik JD Power-a, Tajson Džomini, rekao je da je američka automobilska industrija prodala otprilike 16 miliona vozila manje nego što bi prodala da je godišnja prodaja ostala na rekordnih 17,5 miliona iz 2016. godine.

To je otprilike godišnji gubitak obima - oko polovine od pandemije. Manji broj vozila koja dolaze na novo tržište ograničio je ponudu na polovnom.

"Prodaja novog vozila je kao kuglica na vrhu igre ‘mišolovke’. A kada tu kuglicu ispustite, ona će proći kroz sve klizave staze i prečice, sve do samog dna", naveo je on.

Lizing i podsticaji

Pored manje ponude, proizvođači automobila i dileri su takođe smanjili industrijske prakse poput lizinga i podsticaja jer je ponuda bila tako kratka.

"Lizing je zaista skup za proizvođača originalne opreme", rekao je Rob, misleći na akronim koji označava proizvođača originalne opreme, drugo ime za proizvođače automobila.

Tipično, plaćanja su niža za lizing, može biti mnogo početnih troškova za proizvođača i kada se automobil vrati, mora se prodati na tržištu polovnih vozila.

"Proizvođači originalne opreme su se zaista oslanjali na izgradnju profitabilnijih automobila kao što su nivoi opreme, kamioni, terenci, stvari poput toga. A oni su skuplji. Obično se ne iznajmljuju toliko često", istakao je on.

Vozila van lizinga su veliki deo tržišta polovnih vozila. Pre pandemije, lizing je činio otprilike 30 odsto tržišta novih vozila, rekao je Rob.

U 2022. godini, dostigao je minimum od 18 procenata. Pošto je većina lizinga na tri godine, trebalo je toliko vremena da tržište polovnih vozila oseti talas.

Proizvođači automobila takođe ne žele da popuste na vozila ako ne moraju. Tokom pandemije, nisu ni morali. Podsticaji - u suštini popusti na nove automobile - u proseku su iznosili oko 9,5 odsto cena vozila na tržištu novih automobila pre pandemije, prema podacima kompanije Cox Automotive.

Tokom pandemije, pali su na delić toga. Ponovo su se popeli, u proseku oko 6,5 odsto do sedam procenata u 2026. godini, rekao je Rob iz kompanije Cox.

Ali to je i dalje nisko u poređenju sa nivoima pre pandemije, i nisu ravnomerno zastupljeni u celoj industriji. Sve to znači da su cene polovnih automobila ostale relativno visoke.

U međuvremenu, potrošači se suočavaju sa visokim cenama goriva, inflacijom i povećanim troškovima na svim nivoima.

"Cene su porasle za oko trećinu, a plate i prihodi nisu ni približno ispunili ta povećanja. Postoji manja grupa kupaca koja može da priušti nova vozila. Prosečan prihod domaćinstva za novo vozilo je preko 150.000 dolara godišnje, u poređenju sa oko 80.000 dolara za američku ekonomiju u celini", naglasio je Džomini, piše Si-En-Bi-Si (CNBC)

Podaci kompanije Cox Automotive pokazuju da je potražnja čak i za polovnim vozilima starim devet i 10 godina mnogo veća nego što je istorijski bila. To ukazuje na to da sve više potrošača kupuje jeftinije automobile kako cene rastu.

"Obično ne vidimo ovakav pritisak na cene u nižem segmentu tržišta", rekao je Rob.

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