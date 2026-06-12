On je, nakon ceremonije na kojoj je Češka potpisala ugovor o učešću na izložbi Ekspo 2027 u Beogradu, rekao da je vizija ovog događaja uspostavljanje kvalitetnih odnosa koji će doneti korist za obe države, prenosi Tanjug.



"Glavna tema češkog paviljona je 'Češka Republika - otkrijte zvezde', čime se ističe značajan događaj koji očekuje zemlju naredne godine - slanje češkog astronauta u svemir", naveo je Šafer.



Ukazao je da se kroz ovu temu posetiocima predstavlja ne samo ljudska dimenzija svemirske misije, već i manje poznata češka svemirska industrija, uz tradicionalno snažne sektore poput automobilske i drugih grana industrije.



Na pitanje šta će ponuditi češki paviljon na EXPO 2027, Šafer je rekao da je češki poviljon osmišljen i kao prostor za porodice, sa sadržajima namenjenim posetiocima svih uzrasta, kako bi atmosfera bila opuštena i prijatna. Dodao je da je audiovizuelna prezentacija paviljona inspirisana Laternom Magikom, koja je korišćena na Svetskoj izložbi 1958. godine, povezujući inovacije iz prošlosti sa savremenim tehnološkim dostignućima.



Odgovarajući na pitanje o kulturnoj razmeni Srbije i Češke, Šafer je naveo da ona predstavlja još jedan važan segment saradnje.



"U planu je organizovanje susreta čeških i srpskih filmskih stvaralaca, dok se istovremeno vode razgovori o događajima posvećenim promenama u audiovizuelnoj i televizijskoj industriji", kaže Šafer.



Kako je naveo, geografska i jezička bliskost Srbije i Češke su čvrst temelj za uspešnu komunikaciju i partnerstvo, sa ciljem da se kroz zajednički rad i kulturnu razmenu izgrade snažnija i naprednija društva.



"Što imate više obrazovanih i sposobnih ljudi, to nacija može biti uspešnija. Mislim da smo na dobrom putu i da smo veoma bliski jedni drugima", istakao je Šafer.



U Beogradu je danas potpisan ugovor o učešću Češke na specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu. Ugovor su, u Ekspo Plejgraundu na Beogradskom sajmu, potpisali ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesar za Ekspo 2027 Beograd Jagoda Lazarević, direktor kompanije Ekspo 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić i komesar sekcije Češke Republike za Ekspo 2027 Beograd Krištof Šafer.



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