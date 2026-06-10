Kupovina u prodavnicama polovne odeće postala je više od pametnog načina za uštedu novca; za mnoge se pretvorila u aktivnost koja donosi uzbuđenje, od pronalaženja izuzetne ponude do otkrivanja nostalgičnih komada iz prošlosti.

Ali upravo taj osećaj uzbuđenja može odvesti kupce putem nepotrebnog trošenja i gomilanja predmeta koji nikada neće biti nošeni. Iako kupci polovne odeće u proseku uštede oko 1.500 evra godišnje, jedna specifična navika može tu uštedu pretvoriti u čisti trošak, piše Newsweek.

Greške dovode do nepotrebnih troškova

Stručnjaci se slažu da je najveća zamka kupovina stvari za budućnost - za "jednog dana kada vam zatrebaju". To je navika kupovine predmeta bez stvarne, neposredne potrebe, samo zato što se čine kao dobra kupovina.

Primeri uključuju svečanu haljinu za događaj na koji kupac nije bio pozvan, blejzer koji će biti savršen "kada smršaju nekoliko kilograma" ili četvrti par farmerki kupljenih samo zato što su bile neverovatno jeftine.

Ovaj problem je pogoršan činjenicom da mnogi ljudi pristupaju prodavnicama polovne robe na isti način na koji pristupaju tradicionalnim prodavnicama brze mode - bez plana, prateći prolazne trendove ili kupujući za jednokratnu priliku.

"Oni idu u kupovinu bez fokusa i bez ikakve ideje šta im nedostaje u ormaru", upozorava britanski stručnjak za polovnu odeću Lisi Klou.

Rezultat je uvek isti: ormari su puni odeće koja čeka budućnost koja možda nikada neće doći.

Novac se troši, a odeća stoji neiskorišćena, postajući tihi podsetnik na impulsivnu odluku.

Ključ pametne kupovine

Da biste izbegli ovu skupu naviku, neophodno je usvojiti promišljeniji pristup. Pre nego što krenete na kasu, stručnjaci savetuju da postavite nekoliko ključnih pitanja. Potrebno je proceniti da li odevni predmet zaista odgovara, da li je atraktivan zbog niske cene, poznatog brenda ili zato što se kupcu zaista sviđa.

Najvažnije je razmotriti da li će se komad nositi u stvarnom životu ili je želja za kupovinom vođena isključivo uzbuđenjem zbog pronalaska. Jedno od najkorisnijih pravila je proveriti da li se novi komad uklapa u vaš postojeći garderober.

Ko ne možete odmah da zamislite odevni predmet u najmanje tri različite kombinacije sa onim što već posedujete, verovatno ga ne bi trebalo kupovati. Ovo jednostavno pravilo pomaže u odvajanju zaista korisnih komada od onih koji će samo skupljati prašinu.

Takođe, odlazak u kupovinu sa pripremljenom listom stvari koje su vam potrebne pomaže u održavanju fokusa, iako je uvek dobro ostaviti prostora za povremeno neočekivano, ali promišljeno otkriće.

Od gomilanja do održivosti

Krajnji cilj kupovine polovne odeće nije samo ušteda novca, već produženje veka trajanja odeće.

"Povoljna kupovina koju nikada nećete nositi nije pogodba. To je samo jeftiniji nered i najbrži način da bacite novac, a da se osećate pametno i održivo", ističe Klou.

Svaki komad u prodavnici polovne odeće imao je život pre svog novog vlasnika, a poenta je da mu se da novi život, a ne da se osudi na zaborav u dubinama ormara. Ljudi često upadaju u zamku prekomernog trošenja, vođeni osećajem da moraju nešto da kupe samo zato što su to pronašli.

To je suprotno od onoga što bi ova vrsta kupovine trebalo da bude. Morate usporiti, razmisliti o svakoj kupovini i proceniti koliko dugo će predmet ostati u vašem garderoberu.

Prava ušteda dolazi od kupovine manjeg broja raznovrsnih komada koji će se nositi iznova i iznova, umesto impulsivne kupovine najjeftinijeg predmeta.

Odbacivanjem navike kupovine "za svaki slučaj", izbegavate osećaj krivice i stvarate ormar ispunjen samo komadima koje zaista volite i nosite sa ponosom.

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