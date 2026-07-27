Novi dizajni odražavaju bogato kulturno nasleđe i prirodne lepote Evrope, sa ciljem da predstave vrednosti inkluzivnosti, jedinstva i povezanosti sa prirodom.

Prvih pet predloga posvećeno je evropskoj kulturi i na njima se nalaze istaknute istorijske ličnosti, poput Marije Kiri-Sklodovske na novčanici od 20 evra i Ludviga van Betovena na novčanici od 10 evra. Na poleđini su prikazana zajednička kulturna mesta i aktivnosti, uključujući horove i biblioteke, koji simbolizuju raznovrsno kulturno nasleđe evropskog kontinenta.

Drugu grupu od pet predloga čine motivi reka i ptica, koji simbolizuju slobodu, jedinstvo i povezanost Evrope sa prirodom. Među njima su, na primer, zidni puzavac i planinski izvor na novčanici od 5 evra, kao i vodomar pored vodopada na novčanici od 10 evra. Na poleđini ovih novčanica prikazane su evropske institucije, poput Evropske centralne banke i Evropskog parlamenta, čime se naglašavaju temeljne vrednosti evropskog projekta.

ECB je istakla da je u procesu odabira dizajna javnost imala važnu ulogu. Više od 365.000 građana Evrope učestvovalo je tokom 2023. godine u konsultacijama koje su pomogle u izboru tema. Sada su građani ponovo pozvani da učestvuju u anketi, koja je otvorena do 21. septembra 2024. godine, kako bi izneli svoje mišljenje o svakom od predloženih dizajna. Konačnu odluku o izgledu novih novčanica doneće Savet guvernera ECB krajem 2026. godine.

Anketa je dostupna putem internet stranice ECB, kao i putem QR koda predstavljenog tokom prezentacije. Iz ECB su zahvalili svim učesnicima u procesu – dizajnerima, članovima stručnog žirija i timovima Banke – na njihovom doprinosu u izradi ovih predloga.

„Želeli smo da budemo sigurni da se glas Evropljana čuje, jer ako štampamo novčanice, one pripadaju vama“, poručili su iz Evropske centralne banke, pozivajući građane da učestvuju u oblikovanju budućeg izgleda evra.

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