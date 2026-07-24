Belex 15 je porastao za 1,00 odsto a Belex line za 0,02 odsto.

Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je "Mešer Tehnogasu" iz Beograda, čije su akcije zabeležile rast vrednosti od 3,40 odsto i na kraju trgovanja vredele po 35.000 dinara.

Na drugom mestu je "Dunav osiguranje" iz Beograda sa rastom vrednosti akcija od 1,94 odsto a koje su na zatvaranju trgovanja imale cenu od 1.890 dinara.

Pad vrednosti akcija od 24,83 odsto doveo je užičke "Puteve" na prvo mesto današnje gubitničke liste. Akcije ovog preduzeća su na kraju trgovanja vredele po 902 dinara.

Sledi beogradski "Energoprojekt", čije akcije su pale za 0,40 odsto i na zatvaranju trgovanja imale cenu od 497 dinara po akciji.

Akcije "Energoprojekta" su se danas našle i na listi najtrgovanijih i to na prvom mestu pošto je trgovinom njima ostvaren promet od 3,49 miliona dinara.

Na drugom mestu je "BAS" iz Beograda sa prometom od 484.800 dinara.

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