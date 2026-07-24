Kada je reč o indeksima, Belex 15 je porastao za 0,87 odsto a Belex line je pao za 0,05 odsto. Prvo mesto na listi dobitnika pripalo je "Messer Tehnogasu" iz Beograda, čije su akcije zabeležile rast vrednosti od 3,24 odsto i na kraju trgovanja vredele po 35.000 dinara.

Na drugom mestu je "Dunav osiguranje" iz Beograda sa rastom vrednosti akcija od 1,78 odsto a koje su na zatvaranju trgovanja imale cenu od 1.890 dinara.

Gubitničku listu ove nedelje predvode užički "Putevi" čije akcije su pale za 24,83 odsto i na kraju trgovanja vredele po 902 dinara. Sledi beogradski "Energoprojekt", a akcije ovog holdinga su pale za 0,40 odsto i na zatvaranju trgovanja imale cenu od 497 dinara po akciji.

Ove nedelje se najviše trgovalo akcijama Aerodroma "Nikola Tesla" čime je ostvaren promet od 10,91 milion dinara.

Na drugom mestu po trgovanosti su akcije "Metalca" iz Gornjeg Milanovca, sa prometom od 4,13 miliona dinara.

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