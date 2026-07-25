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Finansije i Berza

Ukidanje američkih carina Srbiji - Mali: "Sjajna vest, slede nova ulaganja"

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je da odluka američke administracije, da carinske tarife za Srbiju od sinoć budu nula posto, predstavlja pozitivan signal za dalje unapređenje ekonomskih odnosa između Srbije i SAD.

 

Autor:  Stanko Stamenković
25.07.2026.08:13
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Ukidanje američkih carina Srbiji - Mali: "Sjajna vest, slede nova ulaganja"
Instagram printscreen | Instagram/mali_sinisa
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"Sjajne vesti za Republiku Srbiju danas stižu iz SAD. Kako je saopštio predsednik Aleksandar Vučić američke carinske tarife za Srbiju, od noćas po našem vremenu, biće nula posto i tako će biti dok traju naši razgovori. Dakle, u trenutku kada američka administracija uvodi novu rundu carina na robu iz desetine zemalja širom sveta, istovremeno ukida tarife za Srbiju.

"Današnja odluka o američke administracije predstavlja pozitivan signal za dalje unapređenje ekonomskih odnosa između Srbije i SAD.

"To je veoma dobra vest za našu privredu i još jedna potvrda da odgovorna ekonomska politika i kontinuirani dijalog sa međunarodnim partnerima daju konkretne rezultate. Ovakva odluka američke administracije otvara dodatni prostor za rast izvoza, jačanje konkurentnosti naših kompanija i stvaranje novih prilika za srpske privrednike na jednom od najvećih svetskih tržišta. To se dalje odražava kao pozitivan efekat na privredni rast, nova ulaganja i otvaranje novih radnih mesta.

"Srbija ostaje posvećena očuvanju makroekonomske stabilnosti, privlačenju investicija i jačanju međunarodne trgovinske saradnje.

"Verujemo da dijalog i partnerstvo donose najbolje rezultate za privredu i građane i nastavićemo da radimo odgovorno i posvećeno na daljem unapređenju predvidivog poslovnog ambijenta, kako bi srpska ekonomija nastavila da raste i bude pouzdan partner na globalnom tržištu.

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Siniša Mali Srbija SAD carine

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