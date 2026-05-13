"Stanovima u Parizu uvek nedostaje kvadrata", objašnjava Le Piven u videu Never Too Small, "pa morate da radite sa postojećim prostorom, biti kreativni i stvoriti kompaktan dom koji deluje što prostranije i svetlije."

On je svoju dizajnersku filozofiju primenio je tokom renoviranja doma svoje sestre, smeštenog u blizini istorijskog trga Marché de l’Olive u severnom delu Pariza.

Zadatak u stanu od 33 kvadratna metra bio je upravo ono što bi mnogi poželeli: otvoriti prostor, obezbediti mnogo mesta za odlaganje garderobe i smestiti sve veću kolekciju biljaka. Više svetla, više prostora za odlaganje i više zadovoljnih biljaka. Kako bi transformisao enterijer, Le Piven uklonio je nekoliko pregradnih zidova, stvarajući osećaj prostranosti i omogućivši prirodnom svetlu iz tri velika prozora da nesmetano prolazi kroz ceo stan. Stolarija od breze, izrađena po meri, korišćena je za redefinisanje rasporeda prostora, pri čemu jasno određuje ulazni deo, kuhinju, podnožje mezanina i dnevni boravak, piše Jutarnji, prenosi Blic.

- Stolarija prolazi kroz čitav volumen stana i stvara fluidnu povezanost među prostorima- objasnio je on.

Maksimalno iskorišćen prostor uz promišljena rešenja za odlaganje

Stolarija od breze ne definiše samo različite zone doma, već istovremeno integriše i sisteme za odlaganje izrađene po meri, koji se besprekorno stapaju sa arhitekturom stana.

Na ulazu se nalazi ormar pune visine koji ima dvostruku funkciju - služi i za svakodnevno i za dugoročno odlaganje stvari. Kuhinja uključuje ostavu i niz ormarića, što je impresivno, ali i veoma praktično rešenje za mali prostor. Niski ormarići koji se protežu celom dužinom dnevnog boravka istovremeno služe kao mesto za odlaganje i kao platforma za izlaganje biljaka i drugih kolekcionarskih predmeta. Pregrade integrisane u stepenice mezanina nude diskretno rešenje za odlaganje stvari van pogleda, a ujedno funkcionišu i kao dodatna mesta za sedenje kada dolaze gosti.

Pošto prostora za odlaganje nikada nema previše, iskoristio je i otvorene police kako bi definisao ivicu mezanina, stvarajući ono što opisuje kao "udobnu spavaću sobu nalik čauri", savršen balans između otvorenosti i intime.

Dizajn oblikovan otkrićima

Sam proces renoviranja otkrio je niz neočekivanih mogućnosti koje su na kraju oblikovale završni izgled stana. Ideja o mezaninu pojavila se tek nakon uklanjanja starog plafona, kada je otkriveno dodatnih 50 centimetara visine, taman dovoljno da se iznad kuhinje smesti nova etaža. Jedna promena koja je potpuno transformisala funkcionalnost prostora.

Kupatilo je predstavljalo poseban dizajnerski izazov, ali upravo je iz tog ograničenja proizašlo jedno od najzanimljivijih rešenja. WC i kupatilo, koji su prethodno bili odvojeni, spojeni su u jedinstvenu prostoriju. Prvobitni plan uključivao je klasičan lavabo, ali nakon početka radova postalo je jasno da se neće udobno uklopiti u prostor. Kao odgovor na taj problem, izrađen je ugaoni lavabo po meri, koji obezbeđuje i funkcionalnost i lakoću kretanja unutar kompaktnog enterijera.

Istovremeno sa uvođenjem savremenijih završnih obrada i rešenja, tokom renoviranja ponovo su otkriveni i istorijski elementi stana. Originalne plafonske lajsne, skrivene ispod slojeva prethodnih renoviranja, godinama su bile zaboravljene. Umesto da ih ponovo prekriju, Le Piven i njegova sestra odlučili su da ih sačuvaju i ofarbaju u zelenu boju kao suptilan omaž prošlosti zgrade. Ta neplanirana otkrića postala su jedne od ključnih karakteristika enterijera, oblikujući njegov identitet jednako snažno kao i funkcionalna rešenja.

