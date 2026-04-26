Krajem aprila ove godine ističe rok međunarodnog konkursa za dizajn buduće serije, čime počinje ključna faza promene koja će u narednim godinama biti vidljiva u svakodnevnom životu građana širom Evrope.

Promena ima za cilj da osveži izgled novčanica posle više od dve decenije od njihovog uvođenja, uz zadržavanje visokih standarda bezbednosti, dostupnosti i ekološke održivosti, piše RTS.

Evro je u opticaj ušao 1. januara 2002. godine, a prva veća promena usledila je sa serijom "Evropa", koja se postepeno uvodi od 2013. godine, sa unapređenim materijalima i zaštitom od falsifikovanja. Sada se ide korak dalje. Još 2021. godine najavljeno je da će dizajn biti modernizovan, kako bi novčanice bolje odražavale savremeni evropski identitet. Ideja nije samo estetska, cilj je da novac bude simbol zajedničkih vrednosti i raznolikosti zemalja.

Nova serija zadržaće šest apoena, od pet do 200 evra, dok se novčanica od 500 evra, koja je već povučena zbog bezbednosnih razloga i retke upotrebe, neće vraćati u opticaj.

Kada je reč o izgledu, izdvojene su dve tematske celine: evropska kultura i reke i ptice. Dizajneri koji učestvuju na konkursu imaju zadatak da kroz ove motive predstave ideje koje su prepoznatljive, funkcionalne i vizuelno upečatljive.

Nakon zatvaranja konkursa, nezavisni stručni žiri odabraće do deset najboljih rešenja, koja će potom razmatrati Upravni savet Evropske centralne banke. Tokom 2026. godine planirano je i uključivanje građana kroz javne konsultacije.

Konačna odluka o izgledu novih novčanica očekuje se do kraja godine. Tek nakon toga biće poznato kada počinje njihova proizvodnja, dok će za ulazak u opticaj biti potrebno još nekoliko godina.

Iako promene neće biti trenutne, proces je već u toku, a novi izgled evra označiće sledeće poglavlje u njegovoj istoriji.

