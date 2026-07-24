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Finansije i Berza

Pala cena nafte

Evropske berze beleže rast, ali investitori prate posledice novih američkih carina, cenu nafte i rizike zbog sukoba na Bliskom istoku.

Autor:  Dubravka Jovanović
24.07.2026.11:43
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Pala cena nafte
FOTOGRIN/shutterstock.com
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Evropske berze danas beleže uglavnom rast, dok investitori pažljivo prate posledice novih američkih carina, kretanje cena energenata i situaciju na Bliskom istoku. Cena nafte Brent približila se nivou od 99 dolara po barelu, dok tržišta pokušavaju da procene kako će nove trgovinske mere uticati na globalnu ekonomiju, piše Tanjug.

Nove američke carine u rasponu od 10 do 12,5 odsto na robu iz desetina zemalja, uključujući Evropsku uniju i Kinu, izazvale su dodatnu neizvesnost među investitorima.

Tržišta sada procenjuju moguće posledice novih trgovinskih ograničenja na kompanije, potrošače i međunarodnu razmenu.

Evropske berze u plusu, Moskva u minusu

Na evropskim tržištima većina glavnih indeksa zabeležila je rast.

Najvažniji indeksi beleže sledeće promene:

  • nemački DAX porastao je 0,81 odsto
  • francuski CAC 40 ojačao je 0,25 odsto
  • britanski FTSE 100 povećao se 0,23 odsto

Istovremeno, moskovski indeks MOEX pao je 2,61 odsto.

Investitori ostaju oprezni zbog kombinacije faktora koji utiču na tržišta – novih carina, geopolitičkih tenzija i kretanja cena energenata.

Cena nafte ponovo u fokusu investitora

Nafta je jedno od ključnih pitanja za globalnu ekonomiju, posebno zbog rizika od dodatne nestabilnosti na Bliskom istoku.

Cena severnomorske nafte Brent pala je za 1,77 odsto i iznosila je oko 98,65 dolara po barelu.

Američka nafta WTI pojeftinila je za 1,91 odsto i trgovala se po ceni od oko 89,54 dolara po barelu.

Promene cena nafte direktno utiču na troškove transporta, industriju i inflaciju širom sveta.

Tržišta čekaju nove ekonomske pokazatelje

Pažnja investitora sada je usmerena na nove podatke koji bi mogli pokazati stanje evropske ekonomije.

Očekuju se:

  • podaci o maloprodaji u Velikoj Britaniji
  • istraživanje poverenja potrošača GfK u Nemačkoj
  • preliminarni PMI pokazatelji aktivnosti kompanija širom Evrope
  • poslovni rezultati velikih kompanija poput Folksvagena i Poršea

Rezultati ovih pokazatelja mogli bi dati signal u kom pravcu ide evropski privredni rast.

Gas, evro i zlato menjaju vrednost

Na evropskom tržištu gasa, fjučersi za avgust na berzi TTF otvorili su trgovanje po ceni od 62,49 evra za megavat-sat.

Kurs evra prema američkom dolaru iznosio je 1,13923 dolara za jedan evro.

Na tržištu plemenitih metala cena zlata pala je na 4.044,23 dolara za trojsku uncu, dok je cena pšenice porasla na 7,0012 dolara po bušelu.

Pad američkih berzanskih indeksa

Američke berze završile su prethodno trgovanje u minusu.

Indeksi su zabeležili pad:

  • Dow Jones oslabio je 0,97 odsto
  • S&P 500 pao je 1,21 odsto
  • Nasdaq izgubio je 2,15 odsto

Investitori na Vol Stritu reagovali su na povećanu neizvesnost oko trgovinske politike SAD i globalnih ekonomskih rizika.

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cena Nafta tržišta

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