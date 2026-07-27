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"Pokušaćemo da ostanemo na nivou od nula carina za izvoz u SAD"

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da će Srbija u narednim danima sa SAD razgovarati o tome da carinske tarife ostanu na nuli ili budu povećane samo minimalno.

 

Autor:  Stanko Stamenković
27.07.2026.06:55
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"Pokušaćemo da ostanemo na nivou od nula carina za izvoz u SAD"
Foto: Instagram printscreen/mali_sinisa
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Mali je izjavio da će Srbija u narednim danima u okviru strateškog dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama pokušati da obezbedi da carinske tarife SAD prema Srbiji, koje su snižene sa 35 na 0 odsto, ostanu na tom nivou ili se podignu samo minimalno.

"Mi ćemo tek u danima koji dolaze, s obzirom na to da taj strateški dijalog teče sa SAD-om, dakle, tek ćemo pokušati da izvučemo još više, da ostanemo na tom nivou nula carina ili, ako treba, već da se nešto podigne, da to bude minimalno, upravo kako bismo zadržali taj izvozni potencijal i, naravno, kredibilitet naše privrede", rekao je Mali prilikom posete skupu građana u beogradskoj opštini Mladenovac.

On je naveo da to može omogućiti nove investicije, veći kredibilitet za privlačenje stranih direktnih investicija a samim tim, kako je rekao, i nova radna mesta, više novca u budžetu, veće plate i penzije.

Mali je ukazao na to da je ukidanje carinskih tarifa SAD za Srbiju rezultat ozbiljnih razgovora.

"Ozbiljni razgovori, ozbiljne su teme na stolu, i jedna mala Srbija je uspela da dođe do toga da u pregovorima sa SAD-om ima nula carina", istakao je on.

Naglasio je takođe da je među četiri kriterijuma američke strane za carinsku stopu od 0 odsto i faktor nepostojanja prinudnog rada, koji Evropska unija ne ispunjava, ali ga ispunjava Srbija.

"Mnogo je to dublje, mnogo važnije nego što bilo ko misli, i imaće mnogo dugoročniji efekat", ocenio je on.

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Siniša Mali Srbija SAD carine

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