Proces koji je pokrenut krajem 2021. godine ušao je u svoju završnu fazu. Između dve teme, "Evropska kultura" i "Reke i ptice", stručnjaci i javnost će izabrati vizuelni identitet koji će se u novčanicima naći nekoliko godina nakon usvajanja konačnog dizajna.



Prva tema želi da istakne evropsko kulturno nasleđe, a druga da proslavi simbol slobode i jedinstva među građanima Unije, naglašavajući značaj zaštite životne sredine.



Ipak, ono što najviše zanima građane jeste sudbina najkrupnijih apoena. Kako je potvrđeno, novčanica od 500 evra definitivno neće biti deo nove serije. ECB je ranije zaustavila njenu proizvodnju, a iako se popularna "ljubičasta" novčanica neće ponovo štampati, ona i dalje ostaje zakonsko sredstvo plaćanja.



Vlasnici ovih apoena ne treba da paniče, novčanice se mogu koristiti i dalje, bez vremenskog ograničenja.



Odluka ECB da ukine novčanicu od 500 evra usmerena je na suzbijanje rizika od pranja novca i drugih nezakonitih aktivnosti, kao i na omogućavanje preciznijeg praćenja finansijskih tokova.



Kao završni korak, ECB će započeti proizvodnju i izdavanje novih novčanica.



Datum puštanja nove serije u opticaj još nije definisan: kako se navodi na sajtu institucije, biće potrebno još "nekoliko godina" pre nego što nove novčanice postanu deo naše svakodnevice.



