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Finansije i Berza

Korporativne obveznice više nisu rezervisane za najveće - zašto je sada pravi trenutak da kompanije razmisle o ovom modelu finansiranja (VIDEO)

Bankarski kredit i dalje je prvi izbor većine domaćih kompanija kada je potrebno obezbediti kapital za razvoj poslovanja. 

Autor:  Nina Stojanović
24.07.2026.10:56
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Korporativne obveznice više nisu rezervisane za najveće - zašto je sada pravi trenutak da kompanije razmisle o ovom modelu finansiranja (VIDEO)
Foto: Bizportal
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Međutim, tržište kapitala u Srbiji poslednjih godina dobija potpuno novu dimenziju, a program podrške emitovanju korporativnih obveznica otvara mogućnost finansiranja koja je do skoro bila dostupna samo malom broju kompanija.

Upravo o tome govorila je Maja Šahbaz Marojević u okviru serijala "Put uspeha", ističući da domaće kompanije danas imaju jedinstvenu priliku da uz podršku Ministarstva finansija, Svetske banke i stručnih savetnika razmotre alternativni način finansiranja.

Maja Šahbaz

Bankarski krediti više nisu jedina opcija

Iako je srpsko tržište tradicionalno oslonjeno na bankarsko finansiranje, to ne znači da kompanije nisu upoznate sa mogućnostima koje pruža tržište kapitala.

Kako ističe Maja Šahbaz Marojević, upravo je cilj programa da kompanijama olakša prvi korak ka emitovanju korporativnih obveznica i učini ceo proces dostupnijim.

"Mislim da je veliki benefit ovog programa upravo to što je obveznicu učinio dostupnom i taj program učinio manje rizičnim, da kompanije mogu lakše da se odluče da uopšte uđu u jedan takav process " – rekla je Maja. 

Kompanija sama definiše uslove finansiranja

Jedna od najvećih razlika između bankarskog kredita i korporativnih obveznica jeste način određivanja uslova finansiranja.

Kod bankarskih kredita uslove određuje banka, dok kod obveznica kompanija ima znatno veću fleksibilnost, naravno uz poštovanje očekivanja investitora i tržišnih standarda.

Takav model omogućava bolje planiranje poslovanja i veću slobodu u upravljanju kapitalom.

Oslobađanje keš-floua i kolaterala

Govoreći o prednostima korporativnih obveznica, Maja Šahbaz Marojević posebno izdvaja nekoliko benefita koje kompanije često prepoznaju kao ključne.

"To je oslobađanje keš-floua, odnosno tokova gotovine, oslobađanje kolaterala, potencijalno duži period otplate i otplata glavnice na kraju.”

Dodaje da obveznice ne treba posmatrati kao način da se odlože postojeće obaveze, već kao priliku da se kapital uloži u dalji razvoj kompanije.

"Ako imaju ideju i znaju šta da urade s tim novcem, da, obveznica definitivno jeste za njih i ovaj program jeste za njih."

Više od finansiranja – prilika za razvoj kompanije

Proces emitovanja korporativnih obveznica, kako objašnjava, donosi mnogo više od samog prikupljanja kapitala.

Kompanije kroz pripremu emisije detaljnije analiziraju sopstvenu strukturu kapitala, unapređuju interne procese i predstavljaju svoje poslovanje investitorima na potpuno nov način.

Istovremeno dobijaju priliku da se povežu sa domaćim i međunarodnim investitorima, kao i sa institucijama koje do sada možda nisu bile deo njihovog poslovnog okruženja.

Zašto je sada pravi trenutak?

Na kraju razgovora, Maja ističe da je upravo sada najpovoljniji trenutak da kompanije razmisle o ovom modelu finansiranja.

"Mislim da je dostupnost i način na koji je osmišljen projekat ono što daje mogućnost kompanijama i neku olakšavajuću okolnost ako žele da se odluče na taj korak."

Kako navodi, kompanijama su danas na raspolaganju stručni savetnici, podrška Svetske banke i Ministarstva finansija, što značajno olakšava ceo proces.

"Ako se vlasnici kompanija i menadžment dvoume da li to da rade, mislim da je sada taj najpovoljniji trenutak da razmišljaju o takvom koraku."

Ceo razgovor sa Majom Šahbaz Marojević pogledajte na YouTube kanalu BizPortala.

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