Put ga je doveo do malog sela u Srbiji, gde je pomagao meštanima čuvajući kuće i radeći u baštama, dok je svoja iskustva beležio i objavljivao na TikToku.

Tokom boravka u selu, jedna meštanka ga je, kako je ispričao za Jutjub kanal Attic life, srdačno primila i pozvala da ostane čak dva meseca, što je, kako kaže, najbolji primer gostoprimstva koje je doživeo u Srbiji. Opisao je seoski život kao povratak u prošlost, gde ljudi uglavnom žive samoodrživo – obrađuju bašte, gaje stoku i gotovo da nemaju vremena za odmor.

Bret je istakao koliko je truda potrebno za održavanje takvog načina života – od brige o voćnjacima i zasadima orašastih plodova, do uzgoja useva i nege domaćih životinja. Uprkos jezičkoj barijeri i početnoj nelagodnosti, brzo je postao deo zajednice, često provodeći vreme sa meštanima uz piće i razgovor ispred seoske prodavnice.

Srpska hrana je nenadmašna

Primetio je da su troškovi života u Srbiji niži nego u SAD, ali da su zbog znatno manjih prihoda i dalje veliki izazov za mnoge građane. Posebno je pohvalio srpsku hranu, naročito sveže voće, povrće i meso iz lokalnog uzgoja, naglašavajući da su mnoge porodične farme praktično organske.

Za razliku od ulepšanih prikaza života na Balkanu koji se često mogu videti na društvenim mrežama, Bret kaže da mu je autentičnost najvažnija. Ne prihvata plaćene promocije, već želi da prikaže stvarni život i iskrena iskustva. Posebno je zavoleo tradicionalne kafane – male, često skrivene lokale u kojima se, uprkos jezičkim razlikama, osećao prihvaćeno kao deo zajednice.

Objašnjava da je Balkan izabrao zbog iskrenih ljudi i bogate kulture, što ga je izdvojilo od drugih delova Evrope koje je posetio. Smatra da je gostoprimstvo na Balkanu autentično i da je oblikovano istorijskim nedaćama i današnjim ekonomskim izazovima, koji su kod ljudi razvili snažan osećaj zajedništva i solidarnosti.

Iako je povremeno nailazio na manje neprijatnosti, poput neispunjenih obećanja ili sitnih nesporazuma, Bret ističe da je uvek bio oprezan i snalažljiv, pa je uspevao da izbegne prevare. Sa 61 godinom i dalje vodi aktivan život – svakodnevno mnogo pešači i koristi javni prevoz, uživajući u slobodi i sporijem ritmu života koji je pronašao u Srbiji.

"Osećam se slobodnije nego u SAD"

Govoreći o svom iskustvu, Bret kaže da se u Srbiji oseća slobodnije nego u Sjedinjenim Državama. Kao razloge navodi bezbednost, mogućnost da bezbrižno uživa u jednostavnim stvarima, poput ispijanja piva u parku, kao i opušteniji način života. Veruje da bi Amerikanci mogli da nauče kako da više uživaju u životu, pronalazeći bolji balans između posla, slobodnog vremena i druženja.

Planira da narednih nekoliko godina nastavi da živi na Balkanu, ističući da sebe više doživljava kao imigranta nego kao iseljenika koji privremeno boravi u inostranstvu. Ima razumevanja za ekonomske teškoće sa kojima se suočavaju lokalni stanovnici i želi da živi kao deo zajednice, a ne kao prolazni turista.

Njegovo putovanje otkriva lice Srbije i Balkana koje zapadni mediji često zanemaruju – kraj iskrenih ljudi, očuvanih tradicija i načina života koji počiva na izdržljivosti, međusobnoj pomoći i snažnom osećaju zajedništva.

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