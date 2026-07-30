Indeks Belex 15 je porastao za 1,38 odsto a Belex line za 0,97 odsto.



Rast vrednosti akcija od 30,00 odsto na Beogradskoj berzi doveo je "AMS Osiguranje" iz Beograda na prvo mesto današnje dobitničke liste.



Akcije ove kompanije su na zatvaranju trgovanja vredele po 3.380 dinara.



Slede užički "Putevi" sa rastom vrednosti akcija od 10,86 odsto a koje su na kraju trgovanja imale cenu od po 1.000 dinara.



Prvo mesto na listi gubitnika pripalo je niškom "Filip Morisu" čije akcije su zabeležile pad vrednosti od 1,09 odsto i na kraju trgovanja vredele po 9.000 dinara.



Na drugom mestu je "Dunav osiguranje" iz Beograda sa padom vrednosti akcija od 0,11 odsto.



Akcije ove osiguravajuće kuće su na zatvaranju trgovanja vredele po 1.850 dinara.



Najviše se trgovalo akcijama "Messer Tehnogasa" iz Beograda, čime je ostvaren promet od 10,75 miliona dinara.



Sledi "Filip Moris" sa prometom od 1,37 miliona dinara, preneo je Tanjug.



Trgovinom akcijama još dve kompanije premašen je milionski promet i to novovaroškog "Zlatarplasta", 1,35 miliona i užičkih "Puteva", 1,01 milion dinara.



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