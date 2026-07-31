„Nema razloga za slavlje“, napisao je ekonomista na mreži X 6. jula, prvog trgovačkog dana nakon pokretanja novih Trampovih računa za decu. Predsednik Donald Tramp tog jutra je iz Ovalnog kabineta simbolično otvorio trgovanje na Nasdaku i Njujorškoj berzi, zajedno sa ministrom finansija Skotom Besentom.

Šif, glavni ekonomista kompanije Euro Pacific Asset Management, godinama upozorava da Vašington previše pozajmljuje novac, pa je i ovog puta izneo poznati argument. Prema njegovim rečima, vlada nema slobodnih 1.000 dolara za svako novorođenče koje ispunjava uslove, već taj novac obezbeđuje novim zaduživanjem. To znači da će iste bebe koje danas dobijaju depozit sutra, kada odrastu, kao poreski obveznici otplaćivati kamatu na taj dug. Umesto toga, smatra Šif, Kongres bi trebalo da smanji državnu potrošnju, piše Jahu fajnens.

Te bebe pripadaju Generaciji Beta, koju demografi definišu kao decu rođenu između 2025. i 2039. godine. Američko Ministarstvo finansija saopštilo je za Moneywise da se do sada prijavilo oko sedam miliona dece, nakon što je u šest meseci pre pokretanja programa tempo prijava iznosio oko milion mesečno. Od tog broja, oko 1,7 miliona dece ispunjava uslove za početni državni depozit. Od 4. jula na račune je uplaćeno oko 1,5 milijardi dolara, uključujući i novac savezne vlade i dodatne uplate porodica.

Koliko program košta prema procenama Kongresa

Evo kako program funkcioniše.

Svako dete koje je američki državljanin, rođeno između januara 2025. i decembra 2028. godine i poseduje broj socijalnog osiguranja (Social Security Number), može da dobije jednokratni državni depozit od 1.000 dolara. Roditelj ili staratelj prijavu podnosi putem obrasca IRS 4547 ili preko portala trumpaccounts.gov.

Nakon toga, roditelji, rodbina i poslodavac mogu zajedno uplaćivati do 5.000 dolara godišnje sve dok dete ne napuni 18 godina, pri čemu doprinos poslodavca ne može biti veći od 2.500 dolara godišnje.

Zajednički poreski komitet američkog Kongresa procenio je troškove programa pre nego što je zakon One Big Beautiful Bill Act stupio na snagu. U proceni od 1. jula 2025. navodi se da će stavka „Trampovi računi i pilot-program doprinosa“ koštati 15,2 milijarde dolara u periodu od fiskalne 2025. do 2034. godine. Napomena u istom dokumentu precizira da se čak 14,6 milijardi dolara odnosi upravo na državne depozite od po 1.000 dolara. Poreske olakšice čine tek zanemarljiv deo ukupnog troška, a nakon 2028. godine država više neće uplaćivati početne depozite.

Šif je kritikovao ovu ideju još godinu dana pre njenog pokretanja. U junu 2025, dok je program još bio samo predlog, napisao je da on „nije samo protivustavan, već i loša ideja“, tvrdeći da bi smanjenje budžetskog deficita danas poštedelo tu decu buduće otplate duga.

Istraživanja koja potvrđuju njegovu računicu

Šifova tvrdnja može zvučati kao politička poruka, ali su istraživači Penn Wharton Budget Modela došli do sličnog zaključka analizirajući zakon koji je Tramp potpisao.

Njihova analiza pokazuje da će sve buduće generacije biti finansijski na gubitku. Procene govore da će životni finansijski gubici iznositi od oko 5.700 dolara za građane sa najvišim prihodima do čak 22.000 dolara za one sa najnižim prihodima, jer će savezni dug porasti za 17,5 odsto u narednih 30 godina, što će negativno uticati na plate i investicije.

„Buduće generacije na kraju ostaju da snose teret“, rekao je Kent Smeters, direktor ovog modela, u izjavi za Reuters.

Ministarstvo finansija odbacuje kritike

Američko Ministarstvo finansija ne slaže se sa ovim ocenama.

Portparolka Ministarstva izjavila je za Moneywise da program „izjednačava šanse tako što svakom roditelju omogućava da ulaže u budućnost svoje dece, a ne samo bogatim porodicama koje imaju porodične fondove“, nazivajući pokretanje programa „najpopularnijim i najuspešnijim lansiranjem jednog državnog programa u istoriji“.

Na pitanje o finansiranju, izvor upoznat sa načinom funkcionisanja programa objasnio je da se svaki depozit od 1.000 dolara tretira kao povraćajni poreski kredit, u istoj kategoriji kao poreski kredit za decu. Zbog toga, tvrdi Ministarstvo, nije bilo potrebno posebno odobrenje Kongresa za novu budžetsku potrošnju.

To jeste tačno i predstavlja određenu korekciju Šifovih tvrdnji. Međutim, sama zakonska osnova ne stvara novi novac. Sredstva dolaze iz opšteg budžetskog fonda koji je već u deficitu, pa se i 14,6 milijardi dolara državnih uplata, prema proceni Kongresa, na kraju mora finansirati izdavanjem državnih obveznica. Drugim rečima, tehnički detalj ne menja suštinu Šifove kritike.

Šta vaše dete zapravo dobija

Sam račun je prilično jednostavan. Novac se ulaže u jeftini indeksni fond akcija, a zakon ograničava godišnje naknade na maksimalno 0,10%.

Tramp je izrazio uverenje da će berza nastaviti da raste, dok je Besent predstavio program kao priliku za porodice koje ranije nikada nisu ulagale na tržištu kapitala.

„Američki san pripada svakom detetu“, rekao je.

Međutim, mnoge porodice ne obraćaju pažnju na poresku strukturu računa.

Prema smernicama Poreske uprave (IRS), Trampov račun je zapravo tradicionalni IRA račun otvoren u korist deteta, a sredstva se ne mogu podizati pre godine u kojoj dete napuni 18 godina.

Novac koji roditelji sami uplaćuju već je jednom oporezovan, dok će se ostvarena zarada kasnije ponovo oporezivati po stopi poreza na dohodak, za razliku od običnog brokerskog računa, gde bi važile povoljnije stope poreza na kapitalnu dobit.

Šta uraditi pre nego što novac legne na račun

Stručnjaci savetuju da porodice prihvate državnih 1.000 dolara, jer njihovo odbijanje neće smanjiti budžetski deficit, dok potencijalni prinos tokom 18 godina može biti značajan.

Ipak, upozoravaju da ovaj račun ne treba posmatrati kao idealan fond za školovanje. Ako je cilj finansiranje studija, planovi tipa 529 i dalje imaju prednost, jer se sredstva za kvalifikovane obrazovne troškove mogu podizati bez poreza.

Kada dete počne da zarađuje, na primer preko letnjeg posla, isplati se razmotriti i Roth IRA račun. Tinejdžeri sa malim prihodima uglavnom plaćaju malo ili nimalo poreza na dohodak, pa novac uložen na taj način kasnije može biti povučen potpuno neoporezovan u penziji. Nasuprot tome, prinos ostvaren na Trampovom računu oporezuje se kao običan prihod.

Privatne donacije nisu sporne

Treba napomenuti da deo sredstava za program nije obezbeđen državnim zaduživanjem.

Majkl i Suzan Del, koji su prisustvovali predstavljanju programa u Ovalnom kabinetu 6. jula, obećali su donaciju od 6,25 milijardi dolara iz sopstvenog bogatstva za ove račune. Predsednica kompanije SpaceX, Gvin Šotvel, takođe je najavila da će donirati akcije kompanije koje će koristiti za više od dva miliona dece.

Šif nema primedbe na privatne donacije. Njegova kritika usmerena je isključivo na državni početni depozit, za koji smatra da se finansira novcem pozajmljenim na teret budućih generacija.

Na kraju, ističe se još jedan detalj – samo prvi deo Generacije Beta dobija ovu pogodnost. Državni depozit od 1.000 dolara dostupan je samo za decu rođenu do kraja 2028. godine, iako Generacija Beta obuhvata period do 2039. To znači da će deca rođena u poslednjih jedanaest godina te generacije naslediti deo javnog duga nastalog zbog programa, ali neće dobiti početni depozit koji je taj dug pomogao da stvori.

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