Belex 15 je pao za 1,34 odsto a Belex line za 1,07 odsto.

Rast vrednosti akcija za 0,05 odsto doveo je beogradski Aerodrom "Nikola Tesla" na današnju dobitničku listu, a njegove akcije su na zatvaranju trgovanja vredele po 2.090 dinara.

Prvo mesto na listi gubitnika pripalo je "Goši" iz Smederevske Palanke, čije su akcije zabeležile pad vrednosti od 6,67 odsto i na kraju trgovanja imale cenu od 1.400 dinara.

Na drugom mestu je "Messer Tehnogas" iz Beograda sa padom vrednosti akcija od 5,12 odsto. I pored pada, akcije ove kompanije su na zatvaranju trgovanja vredele po 33.206 dinara.

Danas se najviše trgovalo akcijama "Dunav osiguranja" iz Beograda, čime je ostvaren promet od 2,37 miliona dinara.

Na drugom mestu je "Messer Tehnogas" sa prometom od 962.984 dinara.

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