Dodaje se i da je kompanija Srbija Ziđin Koper za sedam i po godina predala onoliko zlata koliko su do pre 10 godina bile "teške" ukupne zlatne rezerve države.

"Od 2019. do polovine ove godine, Srbija Ziđin Koper je, ne menjajući model plasmana zlata koji je postojao i pre preuzimanja RTB-a Bor, NBS prodala 17.005 kilograma zlata, odnosno 1.356 zlatnih poluga", dodaje se u saopštenju.

Kako je navedeno, nastavljeno je poslovanje po istom principu koji je primenjivao i nekadašnji RTB, pa se svaka proizvedena količina zlata najpre ponudi Narodnoj banci Srbije, koja ima pravo preče kupovine.

"Zakonska obaveza da se sve proizvedene količine zlata najpre ponude Narodnoj banci Srbije postoji godinama i nije promenjena promenom vlasničke strukture kompanije. U praksi, Narodna banka otkupljuje ponuđeno zlato, koje ostaje u Srbiji kao deo nacionalnih zlatnih rezervi. Tek ukoliko Narodna banka Srbije ne bi iskoristila svoje pravo preče kupovine, što se nikada do sada nije desilo, zlato bi moglo da bude prodato drugim kupcima", dodala je ona.

Kako se navodi, u prvom polugođu 2026. Srbija Ziđin Koper isporučila je Narodnoj banci Srbije 164 zlatne poluge "teške" 2.057 kliograma.

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