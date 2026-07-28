Najveći doprinos oporavku očekuje se od portfelja akcija SNB, a eksperti banke UBS procenjuju da je vrednost tog portfelja porasla za oko 30 milijardi franaka, odnosno približno za 14 odsto, prenosi Svis info.



Cena zlata, međutim, pala je za više od 10 odsto tokom kvartala, što je prema prognozama smanjilo vrednost velike zlatne rezerve Švajcarske narodne banke za oko 15 milijardi franaka.



Portfelj dužničkih hartija od vrednosti imao je promenljivo kretanje zbog različitih trendova na tržištima obveznica, a rast prinosa u Sjedinjenim Američkim Državama i pad kamata u Francuskoj i Nemačkoj uglavnom su se međusobno neutralisali, smatra UBS.



Pozitivan efekat došao je od slabljenja švajcarskog franka prema dolaru, što je centralnoj banci donelo oko tri milijarde franaka deviznih dobitaka, piše Tanjug.



Prihodi od kamata i dividendi doprineli su rezultatu sa još oko četiri milijarde franaka, procenjuje UBS.



Švajcarska narodna banka najavila je da će zvanične rezultate poslovanja za drugi kvartal 2026. obaviti 31. jula.



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