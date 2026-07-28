Smanjenje broja zaposlenih prvenstveno će obuhvatiti timove zadužene za tehnologiju i razvoj proizvoda, a dolazi oko šest meseci nakon što je sličan potez povukao glavni konkurent Masterkard, preneo je Rojters.



Izvršni direktor kompanije Rajan MekInerni naveo je u internom dopisu zaposlenima da Visa želi da dodatno unapredi efikasnost kako bi više sredstava usmerila ka oblastima sa najvećim potencijalom za rast.



"Uveren sam da činimo ono što je ispravno za Visu, naše klijente i partnere, jer povećanjem efikasnosti stvaramo prostor za ulaganja u najveće razvojne prilike", poručio je MekInerni, prenosi Tanjug.



On je dodao da veštačka inteligencija (AI) ubrzava promene u načinu rada kompanije i doprinosi automatizaciji pojedinih procesa.



On je, međutim, naglasio da AI nije jedini razlog za smanjenje broja zaposlenih.



Prema godišnjem izveštaju za 2025. godinu, Visa je zapošljavala oko 34.100 radnika, što je osam odsto više nego godinu ranije.



Kompanija bi danas, po završetku trgovanja na Volstritu, trebalo da objavi poslovne rezultate za protekli kvartal.



Analitičari ocenjuju da je njen poslovni model i dalje stabilan, jer prihodi pre svega zavise od obima platnih transakcija, a ne od kreditnog rizika, zbog čega se Visa smatra otpornom i u periodima usporavanja rasta privrede.



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