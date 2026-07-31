Upravo zato je kroz Program razvoja tržišta kapitala Svetske banke, uz podršku Ministarstva finansija Republike Srbije, kompanijama obezbeđena stručna podrška tokom celog procesa pripreme za emitovanje korporativnih obveznica.

O tome je govorio Veljko Urošević, menadžer projekta Razvoj tržišta kapitala, koji je objasnio kako izgleda put jedne kompanije – od prve analize do izlaska na tržište kapitala.

Kompanije nisu prepuštene same sebi

Kako ističe Urošević, jedan od glavnih ciljeva programa jeste da kompanijama približi tržište kapitala i pokaže da emitovanje korporativnih obveznica nije komplikovan proces.

„To je upravo ono što smo kroz program pokušali da uradimo, time što smo postavili proces tako da kompanijama pomažemo kroz svaki korak procesa, kako bi aktivnosti koje su im možda nepoznate bile znatno jednostavnije kada se sa njima susretnu prvi put.“

Podrška obuhvata kompletan proces – od početne procene spremnosti kompanije, preko pripreme finansijske i pravne dokumentacije, do završne faze emitovanja obveznica.

Šta je potrebno da bi kompanija ušla u program?

Kako objašnjava Urošević, kompanije koje žele da učestvuju moraju da ispune određene finansijske kriterijume, među kojima su stabilno poslovanje, ostvareni prihodi i poslovanje bez gubitka u prethodnim godinama.

„Kompanija mora da posluje stabilno, mora da ima jasan poslovni model i mora da pokaže svojim investitorima da će biti u mogućnosti da servisira obaveze koje preuzima.“

Jedan od važnih koraka jeste i dobijanje kreditnog rejtinga renomiranih evropskih agencija, koji, iako nije zakonska obaveza, dodatno povećava kredibilitet kompanije kod potencijalnih investitora.

Najveća prednost programa

Posebnu vrednost programa predstavlja činjenica da Ministarstvo finansija Republike Srbije finansira najveći deo troškova stručne podrške koju kompanije dobijaju tokom procesa.

„Troškove finansijskih savetnika, pravnih savetnika, agencije za kreditni rejting, kao i brokera za kompanije koje učestvuju u programu podržava Ministarstvo finansija Republike Srbije. To i jeste najveća prednost programa – kompanije neće osetiti taj trošak, a imaće profesionalnu podršku na svakom koraku procesa.“

Kako dodaje, cilj nije samo uspešna emisija korporativnih obveznica, već i da kompanije steknu iskustvo koje će im kasnije olakšati korišćenje tržišta kapitala i drugih finansijskih instrumenata.

Ceo razgovor sa Veljkom Uroševićem pogledajte na YouTube kanalu BizPortala.

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