Belex 15 je pao za 0,33 odsto a Belex line za 0,26 odsto.

Dobitnika danas nije bilo.

Prvo mesto na listi gubitnika pripalo je "Metalcu" iz Gornjeg Milanovca, čije akcije su zabeležile pad vrednosti od 1,95 odsto i na kraju trgovanja imale cenu od 2.010 dinara.

Na drugom mestu je "Dunav osiguranje" iz Beograda sa padom vrednosti akcija od 0,59 odsto. Akcije ove osiguravajuće kompanije su na zatvaranju trgovanja vredele po 1.852 dinara.

Najviše se trgovalo akcijama "Goše FOM" iz Smederevske Palanke, čime je ostvaren promet od 408.800 dinara.

Na drugom mestu je "Informatika" iz Beograda sa prometom od 215.250 dinara.

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