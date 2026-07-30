Američke Federalne rezerve (FED) zadržale su danas referentnu kamatnu stopu u rasponu od 3,50 do 3,75 odsto, što je u skladu sa očekivanjima većine analitičara. Troje od 12 članova Komiteta za operacije na otvorenom tržištu (Federal Open Market Committee - FOMC ) glasalo je za povećanje kamatne stope za 0,25 odsto, preneo je Rojters.



Za povećanje kamatne stope založili su se predsednici regionalnih federalnih rezervnih banaka u Klivlendu, Dalasu i Mineapolisu, koji su i na prethodnoj sednici krajem aprila izdvojili mišljenje u odnosu na većinu članova FOMC-a. FED u saopštenju objavljenom nakon dvodnevne sednice naveo je da inflacija i dalje ostaje iznad ciljanog nivoa od dva odsto, dok privredna aktivnost nastavlja da raste solidnim tempom, piše "Politika".



Centralna banka ocenjuje da rast zaposlenosti prati povećanje radne snage, dok stopa nezaoslenosti ostaje uglavnom nepromenjena.



Odluka da kamatna stopa ostane nepromenjena odražava stav kreatora monetarne politike da su sadašnji troškovi zaduživanja dovoljno restriktivni da doprinesu daljem smanjenju inflacije, posebno imajući u vidu očekivanja da će deo cenovnih pritisaka, poput efekata carina, vremenom oslabiti.



Predsednik FED-a Kevin Vorš, koji je dužnost preuzeo u maju, više puta je isticao da nema tolerancije prema inflaciji koja je već više od pet godina iznad ciljanog nivoa centralne banke.Istovremeno je ocenio da bi rast produktivnosti, podstaknut razvojem veštačke inteligencije, mogao da omogući brži privredni rast bez dodatnog podsticanja inflacije.



Pre početka sednice na finansijskijkim tržištima procenjivano je da postoji približno jedna trećina verovatnoće da će FED povećati kamatne stope već u julu, prenosi Tanjug. S druge strane, investitori sada gotovo u potpunosti očekuju da bi do povećanja moglo doći na narednoj sednici u septembru, kada će kreatorima monetarne politike biti dostupni novi podaci o inflaciji i tržištu rada.



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