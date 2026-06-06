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Razočaranje u trgovanje AI čipovima - Nasdaq zabeležio najteži dnevni pad u 14 meseci

Američke akcije su pale u petak zbog nasilne rasprodaje akcija čipova. Tehnološki orijentisan Nasdaq Composite izgubio je 4%, što je njegov najveći pad od carinskih previranja na početku 2025. godine.

Autor:  Stanko Stamenković
06.06.2026.14:17
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Razočaranje u trgovanje AI čipovima - Nasdaq zabeležio najteži dnevni pad u 14 meseci
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Katalizator za preokret na tržištu čipova ove nedelje bio je nejasan. Izvesno razočaranje zbog neuspeha kompanije Broadcom da poboljša svoje izglede za AI čipove u sredu uveče dovelo je do gubitka na tržištu u četvrtak. Ali, prodaja u petak dostigla je novi nivo intenziteta. Nagli porast prinosa državnih obveznica nakon mnogo jačeg nego očekivanog izveštaja o zaposlenosti u maju nije pomogao stvarima.

Nasdaq je izgubio 4,18% i zatvorio se na 25.709,43, što je njegov najveći pad od aprila 2025. S&P 500 je pao za 2,64% na 7.383,74, dok je Dow Jones Industrial Average izgubio 695,15 poena, ili 1,35%, na 50.866,78. Indeks plavih čipova zatvorio se na rekordno visokom nivou u četvrtak, piše Seebiz.

S&P 500 je izgubio više od 2% ove nedelje, što je njegova prva negativna nedelja u 10 godina. Nasdaq Composite je pao za 4,7% nakon gubitaka u petak. Dow, koji obuhvata 30 akcija, bio je neznatno niži tokom nedelje.

iShares Semiconductor ETF je pao za 10%, što je njegov najgori dan od marta 2020. Akcije Broadcoma su pale za skoro 8% nakon pada od više od 12% u četvrtak. Marvell Technology je pao za više od 16% u petak. Intel i Advanced Micro Devices su pali za oko 11%.

Micron Technology, proizvođač memorijskih čipova koji je bio najnovija zvezda bikovskog tržišta, pao je za 13% nakon pada od 8% u četvrtak.

„Investitori su nekako lebdeli iznad ovog dugmeta za prodaju“, rekao je Mark Haket, glavni tržišni strateg u kompaniji Nationwide. „Ne nužno zbog izlaska. Ali ako ste posedovali bilo koje od ovih imena poluprovodnika u poslednja dva meseca, promašili ste svoj dugoročni cilj pozicioniranja. Morate u nekom trenutku ostvariti profit.“

Još jedan znak spekulacija sa tržišta je pad bitkoina ispod 60.000 dolara prvi put od kraja 2024. godine.

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