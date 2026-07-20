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Odluka Vlade od danas stupa na snagu - akcize na gorivo manje za 20 odsto

U Srbiji će od danas do 26. jula akcize na derivate nafte biti smanjene 20 odsto, objavljeno je u Službenom glasniku.

 

Autor:  Stanko Stamenković
20.07.2026.09:07
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Odluka Vlade od danas stupa na snagu - akcize na gorivo manje za 20 odsto
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Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litaru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litaru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litru.

Vlada Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20 odsto zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.

Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte za ukupno 10 odsto važila je do 19. jula. Privremeni iznosi akciza za olovni benzin iznosiće 61,24 dinara po litaru, bezolovni benzin 57,60 dinara po litaru i za gasna ulja (dizel) 59,23 dinara po litaru.

Vlada Srbije usvojila je Odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza za ukupno 20 odsto zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu.

Prethodna Odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza za derivate nafte za ukupno 10 odsto važila je do 19. jula.

Cilj je stabilno snabdevanje i zaštita tržišta

Vlada navodi da je odluka doneta kako bi se obezbedilo uredno snabdevanje naftnim derivatima i smanjio pritisak koji globalna kretanja na energetskom tržištu mogu imati na domaću privredu i građane.

Privremeno smanjenje akciza deo je paketa mera kojima država nastoji da očuva stabilnost tržišta u uslovima povećane neizvesnosti na međunarodnom tržištu nafte.

Za sada nisu saopšteni dodatni detalji o periodu važenja ove odluke niti kada će se smanjene akcize primenjivati u obračunu cena goriva.

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Vlada Srbije gorivo akcize

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