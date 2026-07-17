Stižu nove isplate države - jedni dobijaju 25.000 dinara, drugima od oktobra sleduje 65.000 mesečno

Novi paket ekonomskih mera, vredan oko 600 miliona evra, usmeren je ka socijalno ugroženim građanima, porodicama sa decom i drugim osetljivim kategorijama stanovništva.

Ministar finansija Siniša Mali potvrdio je da će pomoć biti isplaćena nakon završetka zakonskih procedura, a očekuje se da novac legne na račune početkom septembra.

Ko dobija jednokratnu pomoć od 25.000 dinara?

Pravo na isplatu imaju:

korisnici novčane socijalne pomoći (NSP),

korisnici dečijeg dodatka,

primaoci boračkog dodatka.

Pored toga, korisnicima boračkog dodatka biće isplaćeno i dodatnih 10.000 dinara.

Prema najavama, ovom merom biće obuhvaćeno 410.744 građana, dok je za isplate izdvojeno više od 71 milion evra.

Kada kreće isplata?

Prema najavama Ministarstva finansija, isplate bi trebalo da počnu početkom septembra 2026. godine, nakon završetka svih neophodnih zakonskih procedura.

Pojedine najave ukazuju da bi isplate mogle da krenu već tokom prve polovine septembra, ali će tačan datum biti potvrđen nakon završetka procedure.

Od 1. oktobra novo pravo za roditelje negovatelje

Pored jednokratne pomoći, od 1. oktobra 2026. godine počinje primena novog zakona kojim se uvodi status roditelja negovatelja.

Pravo će imati roditelji koji brinu o deci sa invaliditetom ili hroničnim bolestima, a status donosi:

mesečnu naknadu od 65.000 dinara,

plaćene doprinose za penzijsko i zdravstveno osiguranje,

mogućnost korišćenja ovog prava zajedno sa drugim davanjima, poput dodatka za tuđu negu i pomoć ili novčane socijalne pomoći.





Dodatne pogodnosti za socijalno ugrožene

Pored jednokratne pomoći, korisnici socijalnih davanja mogu računati i na druge olakšice.

Od 1. avgusta 2026. godine očekuje se sniženje cena pojedinih lekova na recept, dok ostaje na snazi i uredba o statusu energetski ugroženog kupca, koja omogućava umanjenje računa za električnu energiju i gas od 20 do 40 odsto.

Deca iz porodica koje ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć i dalje imaju pravo na besplatne udžbenike i školsku opremu.

Građanima koji ispunjavaju uslove savetuje se da prate zvanična obaveštenja nadležnih institucija kako bi bili informisani o tačnim datumima isplate.

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