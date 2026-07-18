Govoreći o ekonomskoj politici, Vučić je poručio da građani treba da razmisle o značaju stabilnog kursa nacionalne valute.

"Jedva smo napravili stabilan kurs dinara"

Prema njegovim rečima, očuvanje stabilnog kursa bilo je jedan od najtežih zadataka ekonomske politike.

"Mi smo jedva napravili stabilan kurs dinara, prvi put u našoj istoriji. Za poslednjih 14 godina uspeli smo to da uradimo", rekao je Vučić.

Podsetio na period slabljenja dinara

Predsednik je rekao da ne bi trebalo dozvoliti povratak politika koje su, kako tvrdi, dovele do velikog pada vrednosti domaće valute.

"Nemojte da nam vraćate one koji su nam dinar srozali i uništili, od 75 dinara za evro do 120 dinara za evro", rekao je Vučić.

Stabilan kurs jedan od stubova ekonomske politike

Stabilnost kursa dinara jedan je od ključnih ciljeva monetarne politike Narodne banke Srbije, jer utiče na inflaciju, cene uvozne robe, otplatu kredita vezanih za evro i ukupnu predvidivost poslovnog okruženja, piše Blic Biznis.

Vučić je poručio da je očuvanje stabilnosti nacionalne valute važan preduslov za ekonomsku sigurnost građana i privrede.

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