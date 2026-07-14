Legendarni američki investitor Voren Bafet ponovo je privukao pažnju finansijskih tržišta. Njegova kompanija Berkshire Hathaway nastavila je rekordnu rasprodaju akcija, dok je Bafet istovremeno upozorio na dugoročne rizike po američki dolar usled rastućeg javnog duga i fiskalne politike SAD.

Berkshire prodao akcije za 24,1 milijardu dolara

Kompanija Berkshire Hathaway u poslednjem kvartalu prodala je akcije u vrednosti od 24,1 milijardu dolara, čime je nastavljen niz neto prodaje koji traje čak 14 uzastopnih kvartala.

Reč je o najdužem periodu kontinuirane rasprodaje u istoriji kompanije, zbog čega mnogi analitičari procenjuju da Bafet trenutno ne vidi dovoljno atraktivne prilike za ulaganje po postojećim tržišnim cenama.

Upozorenje zbog budućnosti dolara

Pored prodaje akcija, Bafet je upozorio da bi dugoročna vrednost američkog dolara mogla biti pod pritiskom zbog visokog državnog duga, rastućih budžetskih deficita i ekspanzivne fiskalne politike Sjedinjenih Američkih Država.

Iako ovo nije prvi put da ukazuje na te rizike, njegove izjave imaju veliku težinu jer se decenijama smatra jednim od najuspešnijih investitora na svetu.

Rekordna gotovina kao signal opreza

Kontinuirana prodaja akcija dovela je do toga da Berkshire Hathaway raspolaže rekordnim iznosom gotovine.

Analitičari smatraju da bi taj kapital mogao biti iskorišćen ukoliko dođe do značajnije korekcije na berzama i pojave se povoljnije prilike za ulaganje.

Da li se spremaju veći potresi?

Ekonomisti već duže upozoravaju da se američki javni dug nalazi na istorijski visokim nivoima, dok rast kamatnih stopa povećava troškove njegovog servisiranja.

Iako Bafet i dalje veruje u dugoročnu snagu američke ekonomije, smatra da fiskalna disciplina ostaje jedan od najvećih izazova za stabilnost dolara.

Njegovi poslednji potezi zato se pažljivo prate širom sveta, jer investitori pokušavaju da procene da li je reč o uobičajenom oprezu ili pripremi za zahtevniji period na globalnim finansijskim tržištima, piše Biznis Telegraf.

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