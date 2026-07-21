Dobitnika danas nije bilo. Na listi gubitnika našao se samo "Philip Moriss Operations" iz Niša, s padom akcija od 2,98 odsto, koje su na kraju vredele po 8.811 dinara.

Akcijama beogradske kompanije "Messertehnogas" danas je najviše trgovano uz promet od 427.700 dinara, a drugo mesto zauzeo je "Jedinstvo" iz Sevojna s prometovanih 287.968 dinara.

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