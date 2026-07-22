Na samo nekoliko kilometara od Kraljeva, na obali Ibra, nalazi se mesto koje je decenijama bilo sinonim za banjski turizam. Mataruška Banja nekada je bila jedno od najposećenijih lečilišta u Srbiji, a njene vile, hoteli i parkovi pamte vreme kada su gosti dolazili na odmor i rehabilitaciju iz svih krajeva zemlje.

Danas je slika drugačija. Nema više nekadašnje gužve, ali upravo to mnogim turistima postaje prednost - manje buke, više mira i mogućnost odmora bez velikih troškova.

Koliko košta smeštaj u Mataruškoj Banji?

U Mataruškoj Banji i dalje mogu da se pronađu povoljnije opcije za odmor nego u većim banjskim centrima. Privatni smeštaj se razlikuje u zavisnosti od termina i opremljenosti, a pojedine vikendice nude noćenje već od oko 6.000 dinara za objekat.

U privatnom smeštaju cene zavise od opremljenosti apartmana, lokacije i termina. Jednostavniji smeštaj može se pronaći po ceni od oko 2.000 do 3.500 dinara po noći za dve osobe, dok bolje opremljeni apartmani mogu biti skuplji. Na pojedinim ponudama vikendice i veći objekti kreću se i oko 6.000 dinara za noć, posebno za više gostiju.

To znači da par koji planira trodnevni odmor može za smeštaj izdvojiti približno 6.000 do 10.000 dinara, u zavisnosti od izbora.

Za one koji žele hotelski smeštaj sa obrocima i dodatnim sadržajima, cene su više. U dostupnom cenovniku za 2026. godinu za smeštaj sa doručkom dvokrevetna soba iznosi oko 3.500 dinara po osobi dnevno, dok su varijante sa polupansionom i korišćenjem mineralne vode skuplje.

Po čemu je poznata

Najveće bogatstvo ovog mesta su mineralni izvori, zbog kojih je banja i postala poznata. Tradicionalno je bila vezana za rehabilitaciju i oporavak, posebno kod problema sa lokomotornim sistemom.

Međutim, danas gosti ne dolaze samo zbog lečenja. Sve više ljudi traži destinacije gde mogu da pobegnu od gradske gužve, prošetaju, odmore i provedu nekoliko dana u prirodi.

Mataruška Banja ima dobru poziciju za izlete. U blizini se nalaze: manastir Žiča, jedna od najvažnijih srpskih svetinja, srednjovekovni grad Maglič, Kraljevo sa svojom ponudom restorana i šetališta, dolina Ibra pogodna za izlete i vožnju kroz prirodu.

Mataruška Banja danas nije među najskupljim i najmodernijim banjskim centrima u Srbiji, ali upravo u tome može da bude njena prednost.

U vremenu kada mnogi turisti računaju svaki dinar, destinacije koje nude prirodu, mir i pristupačan smeštaj ponovo dobijaju pažnju.

Možda više nema sjaj iz vremena kada je bila jedna od najpopularnijih banja u zemlji, ali Mataruška Banja i dalje ima ono zbog čega je nekada privlačila goste - lekovitu vodu, zelenilo, dobru lokaciju i mogućnost odmora bez velikog računa.

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