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Investitori već nude 150 milijardi dolara - meteorski start za Maskovu firmu

Interesovanje investitora za inicijalnu javnu ponudu akcija (IPO) svemirske kompanije Spejseks trenutno je približno dvostruko veće od planiranog iznosa emisije od 75 milijardi dolara, objavio je Rojters, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Autor:  Stanko Stamenković
06.06.2026.10:43
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Investitori već nude 150 milijardi dolara - meteorski start za Maskovu firmu
Foto: Shutterstock | Foto: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com
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Izvori navode da su investitori do sada iskazali potražnju vrednu oko 150 milijardi dolara. Iako takav nivo interesovanja nije neuobičajen kod manjih javnih ponuda, analitičari ocenjuju da predstavlja značajan signal poverenja tržišta imajući u vidu da je u pitanju najveći IPO u istoriji.

Konačna cena akcija trebalo bi da bude određena 11. juna, dok je početak trgovanja na berzi Nasdaq planiran za 12. juna.

Spejseks planira da prikupi 75 milijardi dolara po ceni od 135 dolara po akciji, čime bi vrednost kompanije dostigla oko 1,75 biliona dolara, prenosi Tanjug.

Kompanija, koju je osnovao i vodi američki preduzetnik Ilon Mask, najveća je privatna svemirska firma na svetu i lider u oblasti lansiranja raketa i satelitskih komunikacija.

Njena satelitska mreža Starlink pruža internet usluge širom sveta, dok kompanija razvija i napredne projekte povezane sa istraživanjem svemira i veštačkom inteligencijom.

Spejseks je u aprilu poverljivo podneo dokumentaciju za izlazak na berzu, a očekuje se da će njegova javna ponuda postati najveća u istoriji tržišta kapitala.

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