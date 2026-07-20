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Sve više banaka ukida SMS obaveštenja - da li imaju pravo na to?

Za mnoge građane Srbije SMS obaveštenja godinama su predstavljala najbrži način da provere da li je izvršena uplata, isplata ili plaćanje karticom. 

Autor:  Nina Stojanović
20.07.2026.11:22
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Sve više banaka ukida SMS obaveštenja - da li imaju pravo na to?
TippaPatt / Shutterstock
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Međutim, pojedine banke sve češće prelaze na push notifikacije putem mobilnih aplikacija, što je izazvalo nezadovoljstvo dela klijenata, naročito onih koji ne koriste pametne telefone ili ne žele mobilno bankarstvo.

Zbog toga se sve češće postavlja pitanje da li banka može da ukine SMS obaveštenja i korisnike usmeri isključivo na mobilnu aplikaciju, kao i da li je dužna da im ponudi mogućnost izbora.

Šta kaže Narodna banka Srbije?

Kako navode u Narodnoj banci Srbije (NBS), Zakon o platnim uslugama ne propisuje obavezu bankama da korisnike o promenama na platnom računu obaveštavaju putem SMS poruka.

Takođe, zakonom nije propisano ni da banka mora da omogući izbor između različitih kanala obaveštavanja, poput SMS poruka i push notifikacija u mobilnoj aplikaciji.

"Način obaveštavanja korisnika i sredstva komunikacije između korisnika i banke uređuju se ugovorom koji se zaključuje između banke i korisnika. Banka je dužna da informacije pruža u skladu sa zakonom i zaključenim ugovorom, kao i da korisnike blagovremeno obavesti ukoliko menja ugovorene uslove poslovanja koji se odnose na način obaveštavanja", navode iz NBS.

Dodaju da banke u praksi primenjuju različite modele – neke šalju SMS poruke, druge koriste obaveštenja putem mobilnih aplikacija, dok pojedine klijentima nude obe mogućnosti.

Način obaveštavanja zavisi od poslovne politike banke

Iz Narodne banke Srbije ističu da izbor načina komunikacije sa klijentima predstavlja deo poslovnog modela svake banke.

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To znači da banka može sama da odluči koji će kanal komunikacije koristiti, pod uslovom da postupa u skladu sa zakonom i da korisnike blagovremeno obavesti o svim izmenama koje se odnose na ugovorene uslove poslovanja.

Pojedini klijenti smatraju da bi trebalo da imaju mogućnost izbora

Iako zakon ne obavezuje banke da šalju SMS obaveštenja, pojedini korisnici smatraju da bi trebalo da imaju mogućnost da sami izaberu način na koji će biti obaveštavani o promenama na računu.

Jedan od klijenata, čije je iskustvo preneto u izvornom tekstu, navodi da ne koristi pametni telefon niti mobilno bankarstvo, zbog čega su mu SMS poruke bile najjednostavniji način da odmah proveri da li je novac legao na račun ili je kartica zadužena.

Kako ističe, smatra da bi banke trebalo da ponude izbor između SMS obaveštenja i mobilne aplikacije, čak i ukoliko bi se SMS usluga dodatno naplaćivala.

Slične primedbe iznose i pojedini stariji građani, koji navode da im je SMS obaveštenje jednostavnije i pristupačnije od korišćenja mobilnih aplikacija. Iako propisi bankama ostavljaju slobodu da same odrede način komunikacije sa klijentima, pitanje dostupnosti bankarskih usluga svim kategorijama korisnika postaje sve aktuelnije, piše Kamatica

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NBS banke sms poruka

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