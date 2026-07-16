Indeks Belex15 porastao je za 0,11 odsto, a Belexline za 0,06 odsto.

Na listi dobitnika prvo mesto zauzeo je beogradski Aerodrom Nikola Tesla sa rastom akcija od 0,48 odsto, koje su na zatvaranju vredele 2.086 dinara.

Sledi Metalac iz Gornjeg Milanovca, čije su akcije porasle za 0,10 odsto i na zatvaranju vredele po 2.057 dinara.

S druge strane, na listi gubitnika nije bilo ni jedne kompanije.

Akcijama pomenute dve kompanije danas je i najviše trgovano, s tim da je prvi bio Metalac uz promet od 427.860 dinara, dok je drugo mesto zauzeo Aerodrom Nikola Tesla s prometovanih 41.714 dinara.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.