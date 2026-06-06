Do tog datuma će i dalje akciza za olovni benzin iznositi 61,24 dinara po litru, za bezolovni benzin 57,6 dinara po litru, a za gasna ulja 59,23 dinara za litar, objavljeno je u Službenom glasniku.

Ovu odluku potpisao je predsednik vlade Đuro Macut 4. juna, piše Tanjug.

Vlada Srbije donela je 14. maja odluku o privremenom smanjenju iznosa akciza na gorivo, odnosno na naftne derivate zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte usled rasta cene sirove nafte na svetskom tržištu, koja je važila do 7. juna.

BONUS KLIP Pogledajte vesti o EXPO2027:

Za najnovije biznis vesti iz Srbije i sveta, pratite nas na Tiktoku, Fejsbuku i na našoj Instagram stranici.