Cena nafte Brent je u 9.45 časova porasla za 3,99 odsto na 94,664 dolara, a američke nafte WTI za 4,13 odsto na 87,793 dolara. Američki vazdušni udari na Iran se nastavljaju, a vlada u Teheranu uzvraća napadima na američke vojne ciljeve u regionu, što je umanjilo očekivanja da bi uskoro moglo doći do primirja ili diplomatskog rešenja, tako da su investitori počeli da uračunavaju veći geopolitički rizik u cenu nafte.

Nemački DAX je porastao za 0,34 odsto, francuski CAC 40 za 0,37 odsto, britanski FTSE za 0,11 odsto, dok je moskovski MOEX pao za 0,68 odsto. Večeras se nakon zatvaranja američkih berzi očekuju izveštaji o zaradi Alfabeta (Gugla), Tesle i firme IBM, koji će verovatno imati ključni uticaj na kretanje američkih i svetskih berzi, prenosi CNBC.

Evropski fjučersi gasa za avgust su se danas na otvaranju amsterdamske berze TTF prodavali po ceni od 59,8 evra za megavat-sat. Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,14126 dolara. Cena zlata je porasla na 4.119,36 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 6,8108 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Foreks danas iznosi 1,14126 dolara.

Cena zlata je porasla na 4.119,36 dolara za trojsku uncu, a cena pšenice pala na 6,8108 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Američki berzanski indeks Dau Džons (Dow Jones) je na zatvaranju berzi u utorak porastao za 0,74 odsto na 52.224,64 poena, S&P 500 za 0,89 odsto na 7.509,20 poena, a Nasdak (Nasdaq) za 1,29 odsto na 25.837,21 poen.

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