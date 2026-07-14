Kako prenosi Blumberg, pozivajući se na izvore upoznate sa planovima kompanije, vreme i obim ponude i dalje mogu biti promenjeni. Rojters navodi da bi IPO mogao da bude realizovan tokom septembra ili oktobra.

Dobijeno važno odobrenje

Šejn je prošle sedmice dobio odobrenje kineskog regulatora za tržište kapitala, čime je uklonjena jedna od najvećih prepreka za izlazak na berzu.

Kompaniju sada očekuje saslušanje pred Odborom za kotiranje Hongkonške berze. Ukoliko dobije zeleno svetlo, moći će da započne prezentacije investitorima i proces prikupljanja ponuda za akcije.

Vrednost kompanije niža nego ranije

Prema ranijim informacijama Rojtersa, Šejn cilja tržišnu vrednost između 40 i 50 milijardi dolara, što je znatno manje u odnosu na procenu od oko 100 milijardi dolara iz investicione runde 2022. godine.

Posluje na više od 150 tržišta

Šejn je 2012. godine osnovao kineski preduzetnik Skaj Sju. Kompanija ima sedište u Singapuru, proizvodnu mrežu u Kini i posluje na više od 150 tržišta širom sveta.

Poslednjih nekoliko godina pokušava da izađe na berzu, nakon što su planovi za kotiranje u Njujorku i Londonu propali zbog regulatornih i političkih prepreka.

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