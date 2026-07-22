Pojeftinili polovnjaci u Srbiji - kupci oduševljeni

Prema najnovijoj analizi sajta Polovni automobili, prosečne cene polovnih vozila smanjene su tokom prve polovine godine, ali su i dalje oko pet odsto više nego u istom periodu 2025. godine, piše Kamatica.

Istovremeno, prodaja polovnih automobila iz uvoza gotovo da se nije promenila, što pokazuje da tržište trenutno prolazi kroz period stabilizacije.

Polovnjaci blago pojeftinili tokom 2026. godine

Analiza je obuhvatila kretanje cena automobila do 20 godina starosti koji su oglašeni na sajtu Polovni automobili i predstavljaju najveći deo ponude na domaćem tržištu.

Prosečna cena polovnog automobila u januaru iznosila je 12.983 evra, dok je krajem juna pala na 12.558 evra.

To predstavlja pad od oko dva odsto u prvih šest meseci godine.

Ipak, kada se porede podaci sa prvom polovinom 2025. godine, polovni automobili su i dalje skuplji za približno pet procenata.

Prodaja polovnjaka iz uvoza gotovo ista kao prošle godine

Broj prodatih polovnih automobila iz uvoza u prvih šest meseci 2026. godine gotovo je identičan prošlogodišnjem rezultatu.

Prema podacima prikupljenim u saradnji sa „CUBE timom“, ove godine prodato je svega 286 vozila više nego u istom periodu 2025. godine.

To predstavlja rast manji od jednog procenta.

Za poređenje, u prvih šest meseci 2025. godine prodaja polovnjaka iz uvoza bila je veća za 9,5 odsto u odnosu na isti period 2024. godine.

Podaci pokazuju da je rast tržišta usporio i da kupci trenutno ne menjaju značajno svoje navike.

Najtraženiji i dalje stari automobili

Iako se tržište menja, kupci u Srbiji i dalje najčešće biraju automobile starije od 15 godina.

Razlog su uglavnom pristupačnija cena, dostupnost rezervnih delova i niži troškovi održavanja.

Kod kupaca i dalje dominiraju poznati brendovi sa provereno dostupnom servisnom mrežom, dok se vozila sa alternativnim pogonom još uvek kupuju u znatno manjem broju.

Dizel motori i dalje dominiraju

Prema analizi, skoro 60 odsto prvi put registrovanih polovnih automobila pokreću dizel motori.

Iako interesovanje za hibride i električne automobile postepeno raste, njihov udeo na tržištu polovnjaka u Srbiji još nije značajan.

Dizel vozila i dalje privlače kupce zbog manje potrošnje goriva i navike vozača koji su godinama koristili ovu vrstu motora.

Šta kupci mogu da očekuju?

Stručne analize pokazuju da se tržište polovnih automobila trenutno nalazi u fazi smirivanja nakon višegodišnjeg rasta cena.

Blago pojeftinjenje može biti dobra vest za kupce koji planiraju kupovinu automobila, ali cene još nisu dostigle nivoe kakvi su bili pre velikih poskupljenja na tržištu automobila.

Kupci i dalje najviše traže pouzdane, ekonomične modele sa nižim troškovima održavanja, dok luksuzniji i skuplji automobili sporije pronalaze nove vlasnike.

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