Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 43,41 milijardu evra, što predstavlja nižu vrednost u odnosu na juče.



Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 12 u kategoriji "ekstremni strah", isto kao juče.



Današnji podaci sa američkog tržišta rada u Sjedinjenim Američkim Državama su znatno povoljniji nego što se očekivalo, što smanjuje šansu za smanjenje kamatnih stopa, ali ova vest je doprinela daljem padu bitkoina, prenosi Kointelegraf.



Visoke kamatne stope uglavnom nisu povoljne za kripto zato što povećavaju privlačnost sigurnijih ulaganja i smanjuju količinu novca koja traži rizičnije prinose.



Ako investitor može da dobije pet do šest odsto prinosa godišnje na državne obveznice, manja je potreba da rizikuje sa kriptovalutama koje mogu da izgube značajan deo vrednosti za kratko vreme.



Vrednost itirijuma (ETH) danas je pala za 7,07 odsto na 1.422,17 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 2,31 odsto na 506,85 evra.



Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 6,45 odsto na 56,32 evra, a avalanš (AVAX) za 9,69 odsto na 6,06 evro.



Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) prodaje se danas za 1,31 evra, što je za 14,5 odsto manje nego juče.



Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.



Najveći rast trenutno beleže kriptovalute BABY, HEI i HOME.



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