Stižu veće plate za 135.000 radnika u Nemačkoj

Radnici u komunalnim preduzećima u Nemačkoj dobiće povećanje plata od 1. juna 2026. godine, nakon dogovora u okviru novog kolektivnog ugovora za javne komunalne usluge (TV-V).

Povišica se odnosi na zaposlene u sektorima kao što su gradske komunalne službe, vodovod, energetika i postrojenja za preradu otpadnih voda.

Iako se radi o dogovoru koji obuhvata deo javnog sektora, povećanje neće važiti za sve zaposlene istovremeno, već isključivo za radnike obuhvaćene TV-V ugovorom.

Kolika je povišica?

Prema nemačkim medijima, dogovoreno je povećanje plata od 1,25 odsto, a nove platne skale važiće do 31. marta 2027. godine.

U praksi, to znači da će se osnovne mesečne plate kretati:

od oko 2.604 evra na početku platne lestvice

do gotovo 9.922 evra u najvišim razredima

Ko ima pravo na povišicu?

Kolektivni ugovor TV-V primenjuje se na komunalna preduzeća u kojima je najmanje 90 odsto zaposlenih angažovano u energetici ili vodosnabdevanju, kao i na veće sisteme sa više od 20 radnika.

Procene Udruženja komunalnih poslodavaca (VKA) pokazuju da ovaj dogovor direktno ili indirektno obuhvata oko 135.000 radnika širom Nemačke.

Dodaci i bonusi

Pored osnovnog povećanja, zaposleni imaju pravo i na dodatke:

30% za prekovremeni rad

25% za noćni rad

dodatne isplate za rad u smenama

Posebna isplata u novembru

Radnici će u novembru 2026. dobiti i jednokratnu isplatu u visini najmanje 100% oktobarske plate, što predstavlja dodatni finansijski benefit iz dogovorenog paketa.

Šta ovo znači za zaposlene?

Iako povećanje od 1,25% na prvi pogled ne deluje veliko, u kombinaciji sa dodacima i bonusima, radnici u komunalnim službama dobijaju stabilniji i predvidljiviji paket primanja u narednom periodu.

Za mnoge zaposlene u energetici i vodovodu, ovo predstavlja nastavak dugoročnog usklađivanja plata u javnim komunalnim sistemima.

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