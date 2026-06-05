Stižu veće plate za 135.000 radnika u Nemačkoj

Radnici u komunalnim preduzećima u Nemačkoj dobiće povećanje plata od 1. juna 2026. godine, nakon dogovora u okviru novog kolektivnog ugovora za javne komunalne usluge (TV-V).
Povišica se odnosi na zaposlene u sektorima kao što su gradske komunalne službe, vodovod, energetika i postrojenja za preradu otpadnih voda.
Iako se radi o dogovoru koji obuhvata deo javnog sektora, povećanje neće važiti za sve zaposlene istovremeno, već isključivo za radnike obuhvaćene TV-V ugovorom.
Kolika je povišica?
Prema nemačkim medijima, dogovoreno je povećanje plata od 1,25 odsto, a nove platne skale važiće do 31. marta 2027. godine.
U praksi, to znači da će se osnovne mesečne plate kretati:
- od oko 2.604 evra na početku platne lestvice
- do gotovo 9.922 evra u najvišim razredima
Ko ima pravo na povišicu?
Kolektivni ugovor TV-V primenjuje se na komunalna preduzeća u kojima je najmanje 90 odsto zaposlenih angažovano u energetici ili vodosnabdevanju, kao i na veće sisteme sa više od 20 radnika.
Procene Udruženja komunalnih poslodavaca (VKA) pokazuju da ovaj dogovor direktno ili indirektno obuhvata oko 135.000 radnika širom Nemačke.
Dodaci i bonusi
Pored osnovnog povećanja, zaposleni imaju pravo i na dodatke:
- 30% za prekovremeni rad
- 25% za noćni rad
- dodatne isplate za rad u smenama
Posebna isplata u novembru
Radnici će u novembru 2026. dobiti i jednokratnu isplatu u visini najmanje 100% oktobarske plate, što predstavlja dodatni finansijski benefit iz dogovorenog paketa.
Šta ovo znači za zaposlene?
Iako povećanje od 1,25% na prvi pogled ne deluje veliko, u kombinaciji sa dodacima i bonusima, radnici u komunalnim službama dobijaju stabilniji i predvidljiviji paket primanja u narednom periodu.
Za mnoge zaposlene u energetici i vodovodu, ovo predstavlja nastavak dugoročnog usklađivanja plata u javnim komunalnim sistemima.
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