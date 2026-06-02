Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 40,13 milijardi evra, što predstavlja znatno višu vrednost u odnosu na juče.
Indeks straha i pohlepe (Fear and Greed Index) za bitkoin se danas nalazi na nivou 23 u kategoriji "ekstremni strah", manje u odnosu na jučerašnjih 29 u kategoriji "strah", prenosi Tanjug.
Pad bitkoina povezuje se sa rastom neizvesnosti na globalnim finansijskim tržištima zbog nastavka sukoba između SAD i Irana, ali i sa smanjenjem interesovanja velikih investitora, što se vidi kroz odlive novca iz fondova koji ulažu u ovu kriptovalutu.
Dodatni pritisak na tržište izazvala je i vest da je kompanija Stratedži, jedan od najvećih korporativnih vlasnika bitkoina, prodala deo svojih rezervi, prenose Glasnod i drugi mediji posvećeni kripto tržištu.
Vrednost itirijuma (ETH) danas je stabilna na 1.698,17 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) pala za 1,69 odsto na 580,25 evra.
Itirijum je ostao relativno stabilan zahvaljujući snažnijoj podršci investitora i široj primeni njegove mreže u finansijskim uslugama zasnovanim na blokčejn tehnologiji.
Kriptovaluta solana (SOL) je pala za 1,78 odsto na 67,88 evra, a avalanš (AVAX) za 1,16 odsto na 7,48 evra.
Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) prodaje se danas za 1,74 evra, što je za 3,89 odsto više nego juče.
Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom.
Najveći rast trenutno beleže kriptovalute EPIC, RIF i OPG.
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Finansije i Berza
Bitkoin u slobodnom padu - izgubio na vrednosti skoro 4 odsto
Vrednost bitkoina (BTC) je danas u 15.30 časova na najvećoj svetskoj berzi kriptovaluta Bajnens pala za 3,85 odsto na 59.294,12 evra.
Ukupan obim trgovine bitkoinima u poslednja 24 sata iznosi 40,13 milijardi evra, što predstavlja znatno višu vrednost u odnosu na juče.
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