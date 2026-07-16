Upravo zato je ALTA banka pripremila posebnu ponudu štednje u evrima sa nominalnom kamatnom stopom do 4,05%, namenjenu svima koji žele da ostvare dodatni prihod na ušteđevinu pod povoljnim uslovima i uz podršku pouzdanog bankarskog partnera.

Ono što ovu ponudu izdvaja na domaćem tržištu jeste model mesečne isplate kamate. Za razliku od tradicionalnih modela gde se prinos ostvaruje po isteku perioda oročenja, ALTA banka omogućava klijentima redovnu mesečnu isplatu sredstava. Na taj način štednja postaje aktivan oslonac ličnim i porodičnim planovima, pružajući veću finansijsku fleksibilnost tokom perioda oročenja.

Bilo da je reč o budućim investicijama, putovanjima, obrazovanju ili stvaranju dodatne finansijske sigurnosti, ova ponuda omogućava da novac istovremeno bude sačuvan i da vam svakog meseca donosi konkretnu korist.

Kako to izgleda u praksi? Ukoliko klijent oroči 10.000 EUR na 12 meseci uz nominalnu kamatnu stopu od 4,05% godišnje (EKS 3,43%), ostvaruje bruto kamatu od 397,67 EUR. Nakon odbitka poreza od 59,65 EUR, kamata se isplaćuje svakog meseca, dok se po isteku oročenja klijentu vraća uloženi iznos, čime je ukupno isplaćeno 10.338,02 EUR.

Kako bi proces ugovaranja i korišćenja štednje bio što jednostavniji, klijentima je na raspolaganju razvijena mreža ekspozitura ALTA banke širom Srbije. Vrata ekspozitura otvorena su radnim danima od 8 do 20 časova, kao i subotom do 17 sati, dok su poslovnice u TC Galerija i TC Delta City dostupne u skladu sa radnim vremenom tržnih centara. Stručni savetnici banke spremni su da klijentima pruže sve potrebne informacije i pomognu u odabiru rešenja koje najbolje odgovara njihovim potrebama.

Ova specijalna akcijska ponuda je dostupna do 10. avgusta 2026. godine, a sve dodatne informacije o uslovima štednje zainteresovani mogu da pronađu na internet stranici www.altabanka.rs, u najbližoj ekspozituri ALTA banke ili pozivom na broj Kontakt centra +381 11 220 55 00.

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